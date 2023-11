Skywalk Willingen sorgt in ganz Deutschland für Aufsehen

Willingen. Der Skywalk in Willingen ist ein Erfolgsmodell. Nun sorgt die längste freischwebende Hängebrücke der Welt auf einer Messe für Furore.

Die Urlaubsdestinationen Willingen und Diemelsee haben sich auf der Messe Reisen und Caravan in Erfurt präsentiert. Neben Wandern, Radfahren und Familie standen ihre Top-Attraktionen der Skywalk Willingen und das Trailparknetz Green Trails im Fokus.

Nachdem dem Skywalk bereits in den ersten Wochen nach Eröffnung großes Medieninteresse zuteil wurde, stand die längste frei schwingende Hängebrücke der Welt auch bei den Besuchern in Thüringen im Mittelpunkt. Die neue Top-Attraktion Willingens war vielen bereits bekannt. Unter anderem der MDR hatte diverse Beiträge veröffentlicht und die Neugier auf Abenteuer in luftiger Höhe geweckt. Die Messebesucher stellten viele Fragen und zeigten verstärkt Interesse an einem Willingen-Urlaub.

Weiteres Highlight: Das im Aufbau befindliche größte Trailparknetz Europas

Viele Besucher nutzten das Wochenende für einen Messebesuch. Sie informierten sich über mögliche Urlaubsziele und ließen sich inspirieren. So waren die Mitarbeiter am Stand sehr gefragt und hatten gut zu tun. Aus beiden touristischen Destinationen waren Touristiker vor Ort und haben Auskünfte gegeben.

Die Urlaubsdestinationen Willingen und Diemelsee haben sich auf der Messe Reisen und Caravan in Erfurt präsentiert. Neben Wandern, Radfahren und Familie standen ihre Top-Attraktionen Skywalk und das Trailparknetz Green Trails im Fokus. Foto: Tourist-Information Willingen

Die Touristiker aus Willingen arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich mit der Tourist-Information Diemelsee zusammen. So auch auf der Erfurter Messe. Die Urlauber bleiben nicht an den kommunalen Grenzen stehen, sondern möchten in ihrem Urlaub die Highlights der gesamten Region kennenlernen. Dieses Konzept bewies sich erneut als erfolgreich. Willingen mit seinen hochwertigen Wander-, Rad- und Winterangeboten, der Diemelsee mit den Themen Wandern, Radfahren und Wassersport ergänzen sich zu einem besonders attraktiven Mix.

Der Stand war ein Gemeinschaftsprojekt von Willingen, Diemelsee, Skywalk Willingen und den Green Trails, dem im Aufbau befindlichen größten Trailparknetz Europas. Die Messe Reisen und Caravan ist die größte ihrer Art in Thüringen. Auf 25.000 Quadratmetern präsentieren sich touristische Aussteller, Campingplätze und Anbieter von Reisemobilen, Wohnwagen, Camper-Vans und Zubehör dem interessierten Publikum. Willingen hat sich bereits mehrfach mit Erfolg auf der Messe präsentiert und auf die Urlaubsmöglichkeiten fast vor der Haustür aufmerksam gemacht. Urlauber sind von Erfurt aus in gut drei Stunden in Willingen.

