Winterberg. Im Blutdepot und im medizinischen Labor an der Franziskusstraße in Winterberg werden Kliniken und Praxen versorgt. Ein Blick hinter die Kulissen.

So arbeitet das Blutdepot in Winterberg mit kaltem Blut

Kaltes Blut, sagt man, hilft bei Entscheidungen. Aber nur 2 bis 6 Grad Celsius, wie im Kühlschrank des Blutdepots in Winterberg – das wäre im Menschen des Guten zuviel. Aber die Blutprodukte, die an der Franziskusstraße auf ihre Verwendung warten, bleiben bei diesen Temperaturen viele Wochen lang einsatzbereit.

Katja Koch zieht eines der Schubfächer heraus und entnimmt einen der vielen rot gefüllten Beutel mit einem Erythrozytenkonzentrat, übersät mit Barcodes und deutlich beschriftet mit der Blutgruppe des Inhalts.

„Trotzdem wird jedesmal noch eine Kreuzprobe gemacht, bevor ein Patient ein Präparat bekommt. Es muss um jeden Preis verhindert werden, dass jemandem ein Blutprodukt verabreicht wird, das er nicht verträgt“, erklärt die Leitende Medizinisch-technische Assistentin und Qualitätsmanagement-Beauftragte.

Blutprodukte unterliegen dem Arzneimittelgesetz, es gibt genau festgelegte Anforderungen an Temperatur, Lagerung und Logistik, deren Einhaltung regelmäßig in Audits überprüft wird.

Blutdepot Winterberg 2004 eingerichtet

Das Blutdepot in Winterberg gibt es seit 2004. „Davor waren höchstens zehn Konserven im Vorrat und bei Notfällen mussten aus Kassel weitere geholt werden.“ Heute lagern um die 80 Konserven hier, genau 42 Tage lang sind sie haltbar.

Blutbank und Labor im Krankenhaus Winterberg. Foto: Stefanie Bald

„Werden sie nicht rechtzeitig verbraucht, gehen sie einige Zeit vor dem Ablaufdatum zurück. So können sie noch an einem anderen Ort eingesetzt werden, wo der Bedarf höher ist.“

Das Winterberger Blutdepot versorgt nicht nur das örtliche Krankenhaus, sondern auch Kliniken und Dialysepraxen in der Umgebung, unter anderem in Bigge, Grafschaft, Meschede, Neheim und in Wittgenstein.

Die nächstgelegenen Depots befinden sich in Kassel und Hagen – zum dortigen DRK-Blutspendedienst West, Zentrum für Transfusionsmedizin, gehört das Winterberger Depot. „Der Standort hier ist wichtig und ein Alleinstellungsmerkmal. Von hier aus sind die Präparate schnell in der Region verfügbar, weil wir auch einen eigenen autorisierten und geschulten Fahrdienst haben“, betont Georg Röse, Geschäftsführer der Mediserv Winterberg GmbH, unter deren Dach das Blutdepot angesiedelt ist.

Dass der Standort durch die Insolvenz des benachbarten St.-Franziskus-Hospitals in Schieflage geraten könnte – diese Gefahr sieht Röse nach eigenen Angaben nicht direkt.

Labor im selben Haus

Zweiter Haupt-Arbeitsbereich der Firma Mediserv ist das Labor im selben Haus. Die Laborgemeinschaft Winterberg GbR gibt es schon deutlich länger als das Blutdepot: Schon 1976 wurde sie vom Krankenhausträger und niedergelassenen Ärzten in der Region gegründet.

Heute werden hier Blut-, Urin- und andere Proben aus dem nahen St. Franziskus, aber auch aus anderen Krankenhäusern und Arztpraxen aus dem weiten Umkreis analysiert. „Leber-, Nieren-, Hämoglobin-, Schilddrüsenwerte – solche Analysen sind unser Tagesgeschäft“, sagt Katja Koch.

Neun MTAs arbeiten Vollzeit hier, dazu jemand für die EDV. Es gibt eine 24-Stunden-Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr. Tagsüber kommen die Faxe mit den Anforderungen, die Ergebnisse fließen über eine gesicherte Verbindung direkt an die Auftraggeber, damit Arzt und Patient möglichst schnell wissen, womit sie es zu tun haben.

3,8 Millionen Anforderungen pro Jahr

Flinke Finger braucht man, wenn man in dem medizinischen Labor arbeitet. 100 bis 1500 Proben pro Tag müssen sortiert, in die jeweiligen Apparate eingelegt und die Ergebnisse aufbereitet werden.

Info Bedarf an Blutprodukten Der größte Einsatzbereich von Blutprodukten (19 Prozent) ist die Versorgung von Krebspatienten. Jeweils 16 Prozent gehen in die Behandlung von Menschen mit Herz- bzw. Magen- und Darmerkrankungen, zwölf Prozent an Schwerverletzte. Jeweils vier bis sechs Prozent werden für die Versorgung von Patienten mit anderen Krankheiten und nach Geburtskomplikationen gebraucht. Quelle: DRK-Blutspendedienst

Die empfindlichen Geräte müssen regelmäßig kalibriert werden; etwa alle fünf Jahre werden sie ausgetauscht. „Die Labormedizin hat sich enorm entwickelt und die Fallzahlen auch“, sagt Georg Röse. „Als ich 1979 hier anfing, hatten wir pro Jahr 78.000 Anforderungen. Heute sind es 3,8 Millionen.“ Die Kosten werden 1:1 weitergegeben; Gewinn erwirtschaften darf die Laborgemeinschaft nicht.

Wirtschaftlichkeitsdiskussionen, die habe es allerdings auch schon zu seinen Anfangszeiten gegeben, erinnert sich der Geschäftsführer. Er schätzt, dass noch 60 Prozent der mit dem St. Franziskus vergleichbaren Krankenhäuser ein Basislabor (mit) unterhalten.

Auch die Arbeit selbst habe sich durch Fortschritt und Digitalisierung bereits deutlich verändert und werde das weiterhin tun. Eines aber glaubt er auch für die Zukunft sicher: „Der Blick durchs Mikroskop ist nicht zu ersetzen.“