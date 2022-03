Olsberg und Brilon setzen Zeichen gegen Krieg in der Ukraine

Mit einer Friedenswache auf dem Bigger Platz am Rathaus bekundeten am Donnerstag mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Stadtgebiet ihre Solidarität zur Bevölkerung in der Ukraine

Foto: Joachim Aie / Joachim Aue