So erfolgreich war die Spenden-Aktion der Fachwelt Olsberg

Olsberg. Die Fachwelt Olsberg hat sich in diesem Jahr gegen die übliche Weihnachtsbeleuchtung entschieden. Jetzt sorgt eine Spende für Weihnachtsfreude.

In der Adventszeit gab es in Olsberg in diesem Jahr zwar weniger Weihnachtsbeleuchtung, aber dafür hoffentlich mehr Weihnachtsfreude bei allen, die von der Spendenaktion der Fachwelt Olsberg profitieren konnten. In diesem Jahr ist angesichts der aktuellen Kriegs- und Energie-Situation die sonst übliche Weihnachtsbeleuchtung stark reduziert worden. Das so eingesparte Geld fließt nun in Weihnachtsverlosung und Warenkorb.

Lichterglanz nur am Baum am Markt

Die Fachwelt Olsberg erklärt dazu: „Nur dank Sponsorengeldern konnten wir im vergangenen Jahr die Weihnachtsbeleuchtung aufhängen. Auch in diesem Jahr stand dies auf wackligen Beinen. Durch die Umstände in diesem Jahr haben wir beschlossen, dass wir keine Weihnachtsbeleuchtung aufhängen und alternativ den Löwenanteil unserer Gelder den Menschen hier vor Ort zugute kommen lassen. Auch wenn die Sterne in diesem Jahr nicht an den Laternen hängen, der Baum am Markt und die zahlreichen Laternen in den Geschäften waren unserer Meinung nach eine nette Alternative.“

Adventstüten und Weihnachtsverlosung

Normalerweise kostet die Weihnachtsbeleuchtung jährlich rund 6000 Euro. Da in diesem Jahr nur der Baum am Markt mit Lichterglanz ausgestattet wurde, sind diesmal lediglich Kosten in Höhe von 900 Euro angefallen. Und so konnten 3000 Euro für die Weihnachtsverlosung verwendet werden. 2100 Euro sind in Form von Lebensmitteln an den Warenkorb gespendet worden. „Wir möchten damit gerne vielen Menschen rund um die Feiertage eine Freude machen. Sei es durch die Adventstüte im Warenkorb oder auch durch einen Fachwelt-Gutschein-Gewinn unserer Weihnachtsverlosung“, erklärt das Team der Fachwelt.

150 prall gefüllte Adventstüten im Warenwert von 18 Euro pro Personen wurden inzwischen den Warenkorb übergeben. „Wir haben das Geld in diesem Jahr lieber in ein Pfund Kaffee, eine Packung Tee, ein Glas fruchtige Marmelade, eine Tafel Schokolade, einen Brötchentüten-Gutschein und einen Schoko-Nikolaus investiert, um auch den einkommensschwächeren Familien in Olsberg zu Weihnachten eine kleine Freude zu bereiten“, sagt Tina Mettner vom Vorstandsteam der Fachwelt.

Spende des Abteiladens

Einen besonderen Bonus hat der Abteiladen noch dazu gespendet: Die Empfänger der Adventstüten können sich über eine leckere Auswahl selbst gemachter Plätzchen freuen, die vom Abteiladen in der klostereigenen Backstube liebevoll gebacken, verpackt und der Fachwelt unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. „Für diese freundliche Spende möchten wir einen herzlichen Dank an die Abteibäckerei richten, die sich sofort bereiterklärt hat, die Warenkorb-Aktion der Fachwelt zu unterstützen. Wir hoffen, dass wir damit den Kundinnen und Kunden des Warenkorbes zumindest ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern konnten“, so das Vorstands-Team der Fachwelt.

