So feierte Brilons Hotel „Buiterling“ seine große Eröffnung

„Das Hotel ist eröffnet“, bleibt Brilons Bürgermeister Christof Bartsch nur noch zu sagen und bittet mit Daniela Fiedler gemeinsam herein. Und zwar ins neue Boutique-Hotel der Stadt im ehemaligen Gebäude der Löwenapotheke in der Bahnhofstraße. Der Bürgermeister schaute sich zusammen mit seiner Frau und einigen anderen Besuchern die zehn Räume im „Buiterling“ genauer an und fand dabei klare Worte.

„Das ist schon stark. Hier müssten wir eigentlich auch einkehren. Heute würde gut passen, denn unsere Tochter feiert eine Party“, scherzt der Bürgermeister, „von außen wurde das Gebäude stark aufgewertet und es ist das einzige im Jugendstil in Brilon. Dazu ist es hier so exponiert in der Bahnhofstraße.“

Innenräume begeistern Besucher in Brilon

Auch die Innenräume haben es dem 57-Jährigen angetan. Jeder einzelne ist individuell gestaltet. Vorab hatte die Westfalenpost bereits einen exklusiven Einblick erhalten. Die Besucher bekommen von den Räumen aus einen ganz eigenen Blick auf Brilon. So lässt sich von der Terrasse beispielsweise auch Bilstein im Hintergrund erkennen. Für Eigentümerin Daniela Fiedler gab es auch einen überraschend guten Blick auf das Silvesterfeuerwerk.

Sie hat zusammen mit ihrer Familie auch im Hotel übernachtet und mit den Kindern Geburtstag gefeiert. Dabei gab es einen schönen Blick auf den Briloner Markt am Samstag. Der Ausblick begeisterte Bartsch ungemein: „Hier kann man sich jeden Tag hinsetzen und einfach nur gucken.“

Kein Blick auf Bürgermeister Christof Bartsch

Gucken würde auch gerne Daniela Fiedlers Ehemann Stefan, wie er scherzhaft sagt, nämlich auf den Arbeitsplatz des Bürgermeisters. Die beiden haben da aber gemischte Ansichten, wie Bartsch feststellt: „Da bin ich froh drüber. Wer wird schon gerne beobachtet“, sagt er und lacht herzlich mit den Gästen.

Freigegeben sind die Zimmer ab Montag. Das gibt Familie Fiedler noch ein bisschen Zeit zum Verschnaufen und Vorbereiten. Die ersten Buchungen sind für Mittwoch eingegangen. Daniela Fiedler war ganz überrascht, als Anmeldungen schon für den 1. August eingingen. „Ich habe dann erstmal geschaut, was hier los ist. Aber klar, Sarah Connor und Max Giesinger kommen nach Willingen.“

Suche nach Originalmöbeln

Dann können sich die Gäste selbst vom neuen Hotel mit Historie in Brilons Innenstadt überzeugen. Original-Schränke und Bilder finden sich noch in den Räumlichkeiten wieder. Nur an ein Möbelstück kam Fiedler partout nicht heran: einen Apothekerschrank. Sie habe zwar den ehemaligen Besitzer kontaktiert, aber die Möbel seien nicht mehr aufzutreiben gewesen.

Für die neue Eigentümerin des Hotels war der Tag voller Aufregung, schließlich eröffnet man nicht alle Tage die eigene Unterkunft. „Ich war sehr aufgeregt zuvor. Aber es läuft alles und ist jetzt entspannt. Dieser Tag ist eben auch sehr wichtig in meinem Leben, aber mit dem ganzen guten Feedback, das ich bekomme, zeigt sich die Wertschätzung für die viele Arbeit“, sagt sie.

Name, der auf der Hand liegt

Neben den Räumlichkeiten und dem Ambiente kommt vor allem der Name bei den Besuchern gut an. Fiedler sagt, dass er sehr gut zu ihr passt. Buiterling, dahinter steckt ein Mensch, der aus einer fremden Gegend in das heimische Dorf gezogen ist. Es ist sozusagen der Ausländer, oder, um etwas genauer am Wort zu bleiben: einer, der von außen kommt. Fiedler ist selbst eine Zugezogene und identifiziert sich daher besonders mit dem Wort.

„Der Name gefällt mir ausgesprochen gut“, erklärt auch Bartsch, „Da hätte man auch eher drauf kommen können. Er hat ein kleines Augenzwinkern, denn Hotelgäste kommen für gewöhnlich von außerhalb. Das Hotel bringt einen absoluten Mehrwert für Brilon.“