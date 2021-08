So feierte der Musikverein Olsberg das 100-jähriges Jubiläum

Olsberg. Seit 100 Jahre gibt es den Musikverein „Eintracht“ in Olsberg nun schon - ein Grund zu Feiern. Wie das Jubiläum nun zelebriert wurde:

Der Musikverein „Eintracht“ hat mit einem feierlichen Gottesdienst und einem musikalischen Dämmerschoppen am vergangenen Samstag im Kurpark Dr. Grüne in Olsberg sein 100-jähriges Bestehen begangen.

Erstmals seit einem Jahr wieder gemeinsam musiziert

Mehr war allerdings nicht drin, denn das Corona-Virus mit all seinen Auflagen machte der „Eintracht“ einen dicken Strich durch die Pläne. Sowohl das Jubiläumskonzert, bei dem auch das extra zum Jubiläum von Guido Rennert komponierte Musikstück uraufgeführt werden sollte, als auch das Konzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr an diesem Samstag, das auf nächstes Jahr verschoben wurde, mussten ausfallen.

So waren die Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Michael Lohmeier und dem 1. Vorsitzenden Dirk Brambring an der Spitze froh, dass man den Musikfreunden aus Olsberg und Umgebung zumindest erstmals seit über einem Jahr wieder zünftige Blasmusik bieten zu können. Um den derzeit geltenden Regelungen auch in Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Olsberg korrekt einhalten zu können, bot sich aufgrund seiner Weitläufigkeit der Kurpark für diese leider nur kleine Jubiläumsfeier geradezu an.

Unerwartet stand dann auch diese Veranstaltung kurz auf der Kippe, als die Polizei wegen des vermeintlichen Amokschützen in Bigge den Kurpark gegen 15 Uhr während der Proben aus Sicherheitsgründen komplett räumen ließ. Nach gut einer Stunde gaben die Ordnungshüter grünes Licht, und die Messe und auch der Dämmerschoppen konnten stattfinden.

Gut besuchte Messe

Da die „Eintracht“ auch nach 100 Jahren immer noch eine feste Größe in kulturellen Leben der Stadt ist, ließen sich nicht nur die Olsberger lange bitten, und schon die Messe mit Pastor Antoni Soja war gut besucht. Anschließend füllte sich der Park noch mehr, und es war förmlich zu spüren, dass die Leute froh waren, endlich mal wieder gemeinsam ein paar schöne Stunden mit Freunden und Bekannten zu verleben. Und das auch noch bei Blasmusik, wo doch auch die Schützenfestsaison erneut ausfiel.

