So funktioniert der Escaperoom im Museums der Stadt Marsberg

Obermarsberg. Der Escaperoom in Marsberg ist sehr beliebt - und wird jetzt länger als geplant. Spielleiterin Christine Zeitler über das Erfolgsprojekt.

Auch noch Wochen nach Ende der Ausstellung „Mit Schwert und Kreuz“ ist der dazugehörige Escape Room des Museums der Stadt Marsberg aktiv und sehr beliebt. Spielleiterin Christine Zeitler freut sich über das große Interesse. Sie verrät, wie es mit dem Projekt weitergeht und was für das kommende Jahr geplant ist.

Mit dem Ende der Sonderausstellung „Mit Schwert und Kreuz – Karl der Große, Sachsen und die Eresburg“ endete für das Museum der Stadt Marsberg ein besonderes Jahr: Die Obermarsberger feierten das 1250. Jubiläum der Eroberung der Eresburg durch Karl den Großen. „Erst durch das Jubiläumsjahr bin ich in das Museumsteam reingerutscht“, erinnert sich Christine Zeitler und lacht.

Rätsel lösen und Aufträge erfüllen

Die Obermarsbergerin leitet den zur Ausstellung gehörigen Escape Room, den sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Tina Orbach erdacht und konzipiert hat. „Das war vielleicht eine Aktion“, erzählt Christine Zeitler, „wir haben uns ein Wochenende lang zusammengesetzt und uns die Rätsel ausgedacht.“ Der Museumsleitung präsentierte sie dann den fertigen Plan – und bekam grünes Licht. „Das war auch ein bisschen ein Risiko, wir haben erst das Konzept ausgearbeitet und es dann den anderen vorgeschlagen.“

Der Escape Room – ein Spiel, bei welchem die Teilnehmer Rätsel lösen und Aufträge erfüllen müssen, um innerhalb einer begrenzten Zeitspanne zum Ziel zu gelangen – dreht sich rund um die Sonderausstellung. Inmitten der Dokumente, Infotafeln und Exponate des Museums suchen die Spieler nach Hinweisen, um Schlüssel zu finden und die verschlossenen Truhen zu öffnen. „Das ist immer total faszinierend zu sehen, wie die unterschiedlichen Gruppen arbeiten und an die Rätsel herangehen“, schildert Christine Zeitler. Indem sie in der Ausstellung nach Antworten suchen, würde den Teilnehmern spielerisch Wissen vermittelt: „Die Menschen nehmen viel mit nach Hause.“ Mit dem hohen Interesse und dem guten Feedback wird Christine Zeitler für das große Engagement und den Aufwand belohnt, den sie in die Vorbereitung der Spiele steckt. „Pro Escape Room benötige ich etwa anderthalb bis zwei Stunden Vorbereitungszeit.“

18 Gruppen in zwei Wochen

Die Nachfrage bei den Spielinteressierten war von Anfang an sehr groß. Innerhalb von zwei Wochen hat Christine Zeitler 18 Spielgruppen durch den Raum geführt. „Weil das Interesse immer noch so groß ist, haben wir beschlossen, den Escape Room auch nach dem Ende der Sonderausstellung noch weiter zu führen. Wir haben ihn so konzipiert, dass er auch ohne die geliehenen Exponate funktioniert, nur mit unseren eigenen Inhalten.“ Für Januar gebe es bereits drei Anmeldungen.

Obwohl das Angebot verlängert wurde, ist Christine Zeitler bereits voller Pläne für spannende Aktivitäten im kommenden Jahr. „Wir sind an mehr dran“, erzählt sie. „Für das nächste Jahr ist ein neuer Escape Room geplant, das Museumsgebäude soll erneuert werden. Und wir werden ein Krimi-Dinner anbieten, das wird großartig!“

Auf das Jubiläumsjahr blickt sie stolz und sehr zufrieden zurück: „Wir haben eine Menge geschafft. Alle sind bis ans Limit gegangen, aber es hat sich gelohnt.“ Bei der Ausstellungseröffnung habe sie Freudentränen geweint: „Das war der Wahnsinn! Da steckt so viel Arbeit drin, so viel Engagement. Alle Veranstaltungen waren unglaublich.“

