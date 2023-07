So grandios startete das Sparkassen Open Air 2023

Winterberg. Was für ein Auftakt: Das Sparkassen Open Air Festival machte Lust auf mehr. Mehr als 600 begeisterte Besucher sorgen für Mega-Stimmung

Über 600 begeisterte Besucher, tolle Musik, eine super Stimmung und ganz viel Vorfreude auf den kommenden Mittwoch: Besser könnte das Fazit nach dem Auftakt-Konzert des „Sparkassen Open Air 2023“ nicht lauten, jubeln die Veranstalter überschwänglich. Die Band „Colour The Sky“ überzeugt ihr Publikum an der Musikmuschel im Aktiv- und Vitalpark Winterberg mit der Magie der Beatles, Simon & Garfunkel, Bob Dylan und Neil Young sowie vielen anderen Künstlern. Selbst die kurzen Regenschauer taten der hervorragenden Stimmung auf und an der Bühne keinen Abbruch. Ein Auftakt nach Maß also, der Lust auf die kommenden zwei Konzerte macht. Schon am kommenden Mittwoch geht es weiter.

Selbst die kurzen Regenschauer taten der hervorragenden Stimmung auf und an der Bühne keinen Abbruch. Foto: Stadtmarketingverein Winterberg

Wir sind sehr zufrieden

„Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Konzert. Es hätte nicht viel besser laufen können. Wir sind uns aus Erfahrung sicher, dass auch die zwei kommenden Konzertabende richtig gut und ein Erfolg werden. Wir freuen uns sehr darauf und auf hoffentlich viele Gäste ohnehin“, sagt Nicole Müller, Projektmanagerin beim Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern. Lange dauert es jedenfalls nicht mehr bis zum nächsten „Sparkassen Open Air“-Konzert an der Musikmuschel.

Am 26. Juli wird „Just 4 Fun“ für gute Laune und Musik sorgen. Seit über 10 Jahren ist die Band auch überregional durch Schützenfeste, Stadtfeste, Betriebsfeiern und private Veranstaltungen bekannt. Die sechs Musikerinnen und Musiker begeistern ihr Publikum mit einem Mix aus aktuellen Hits und Partyklassikern – egal ob Pop, Rock oder Schlager. „Just 4 Fun“ ist ein Garant für Partylaune und lädt zum Feiern ein. Einlass ist wieder ab 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr und endet um 22 Uhr.

Vorteilsangebote

Zur Erinnerung: Das Festival-Konzept wurde leicht modifiziert. So wird es an jedem Konzert-Abend ein spezielles Bändchen für drei Euro geben. Zum Bändchen erhält jeder Gast dann am Wertmarkenstand ein Glas. „Mit dem Bändchen und Glas können die Festival-Besucher dann mit Wert-Chips, die jeweils 3 Euro kosten, ihre Getränke kaufen und genießen. Wer sich am vergangenen Mittwoch direkt für alle drei Konzerte das Vorteilsangebot gesichert hat, muss natürlich kein neues Bändchen erwerben“, erklärt Nicole Müller. Ein zusätzlicher Eintritt wird nicht erhoben, das Mitbringen von eigenen Getränken ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Alle Infos zur Konzert-Reihe gibt es auch im Internet unter www.winterberg.de/sparkassenopenair

