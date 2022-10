So helfen HSK-Innungsbetriebe den Opfern der Flut im Ahrtal

Hochsauerlandkreis. #teamsauerland: Mit einer Initiative einiger Betriebe im Hochsauerlandkreis wird jetzt Hilfe generiert. Was jetzt dringend gebraucht wird:

Die Flutkatastrophe 2021 hatte schwere Folgen für das Dorf Marienthal im Ahrtal. Am 15. Juli wurden in der Gemeinde mehr als 90 Prozent der Häuser durch die Flut bis weit in den ersten Stock überschwemmt. Nach mehr als einem Jahr gibt es aber endlich wieder Hoffnung – durch zahlreiche Spenden, Helferinnen und Helfern und viel Eigeninitiative kann das Dorf und deren Gemeinschaft wieder positiv in die Zukunft blicken.

Initiative gegründet: #teamsauerland

Daran nicht unerheblich beteiligt waren verschiedene Innungsbetriebe und deren Mitarbeiter aus dem Hochsauerlandkreis. Im Juli 2021 wurde die Initiative #teamsauerland ins Leben gerufen, um Spenden, Hilfsgüter als auch dringend benötigte Materialien zu sammeln und direkt in die betroffenen Gebiete zu bringen.

„Direkt nach der Flutkatastrophe bin ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen vom #teamsauerland in die betroffenen Gebiete gefahren und wir haben vor Ort mit angepackt und geholfen, wo wir nur konnten. Dadurch ist auch der direkte Kontakt zur Hochwasserhilfe Marienthal entstanden“, berichtet Hans-Jo Babilon, Inhaber der Firma Babilon Bauunternehmung GmbH aus Meschede.

„Zuerst war Man-Power gefragt und vor allem schweres Gerät, Hilfsgüter und Materialien wurden benötigt. Jetzt geht es aber vermehrt um den Wiederaufbau“, erzählen Andrea und Rudolf Gerhard vom Innungsbetrieb „Gerhard Kfz Technik“ aus Eslohe, die ebenfalls in den Flutkatastrophengebieten geholfen hatten.

Geld und Man-Power um den Menschen zu helfen

„Daraufhin haben die verschiedenen Innungen beschlossen, welche in der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland organisiert sind, aus eigenen Mitteln zusätzlich eine Geldspende in die betroffene Region zu schicken, um so weiter helfen zu können.“ Jetzt nahm der Vorsitzende des Hochwasserhilfevereins Rolf Schmitt den Spendenscheck aus dem Sauerland in Marienthal entgegen.

„Wir danken vielmals für diese großzügige Spende. Das Geld wird direkt in den weiteren Aufbau unseres „Freundschaftshauses“ im Dorfzentrum sowie in unser neues Blockheizkraftwerk fließen“, freut sich Schmitt.

„Wir hoffen, bis Ende des Jahres dort unsere Dorfwärme mit Pellets aus der Region und Solarenergie erzeugen zu können und dann auch endlich wieder in unsere beheizten Häuser einzuziehen“, so Rolf Schmitt.

