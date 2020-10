Der Oktober wird auch auf seine alten Tage wohl nicht mehr golden werden. Wetterexperte Julian Pape weiß, wie das Wetter in den kommenden Tagen im HSK sein wird.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Nachdem wir im September viele wolkenlose Tage am Stück erlebt haben und letztendlich 200 Sonnenstunden zusammenkamen, zeigt sich der Oktober nun von einer ganz anderen Seite. Bis einschließlich zum Sonntag stehen am Kahlen Asten erst 19,5 Stunden auf der Sonnenuhr. Der bisherige Negativrekord eines Oktobers schlägt aus dem Jahr 1974 mit 21,5 Stunden zu Buche. Dienstag sind nur wenige Regenschauer unterwegs, meist bleibt es trocken, die Sonne wird sich nur selten mal blicken lassen.

In der Nacht zu Mittwoch überquert uns dann erneut ein schwaches Regenband, welches die Berge auch am morgigen Vormittag noch einhüllen kann. Zum Nachmittag setzt sich aber auch mal kurz die Sonne durch und die Temperaturen klettern ein wenig. Das nächste Regengebiet ist allerdings nicht fern, schon in der folgenden Nacht wird es wieder nass und auch der Donnerstag bleibt trüb.

Das Wetter in der Medebacher Bucht und in Marsberg

Trotz der vielen Tiefdruckgebiete und wenigen goldenen Stunden in diesem Monat hat es zwischen der Medebacher Bucht und dem Raum Marsberg bisher eher wenig Regen gegeben. 45 bis 55 Liter pro Quadratmeter zeigen die Regenmesser in diesem Gebiet an und damit teils weniger als die Hälfte der Werte aus dem westlichen Sauerland. Bei den fast durchweg wehenden Südwestwinden aber auch keine Seltenheit, dass man hier etwas länger auf ausgiebigere Niederschläge warten muss.

Der Dienstag bringt uns entlang von Nuhne, Orke und Diemel nun einen Mix aus vielen Wolken, allerdings auch die ein oder anderen Wolkenlücke. Trotzdem haben die Temperaturen Mühe die 10°C-Marke zu erreichen. Für den frühen Mittwoch steht dann ein schwaches Regengebiet vor der Tür, zum Nachmittag setzt sich die Sonne bei einem weiterhin frischen Südwestwind dann auch mal für etwas längere Zeit durch. Die Temperaturen bekommen damit einen Schub.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für Nordkreis

Die mittleren Temperaturen zeigen sich in diesem Monat vor allem auf den Bergen ziemlich normal, teils sogar etwas zu kühl. In den Tälern, also auch rund um Olsberg und Brilon liegen die Mittelwerte dagegen etwas über dem langjährigen Durchschnitt. Grund hierfür ist, dass es bisher kaum sternenklare Nächte gegeben hat, in welchen die Temperaturen in den Tälern tiefer absinken konnten als in den Hochlagen.

Und dies wird sich bis zum Monatsende auch nicht mehr ändern. Hinzu kommt der weiterhin böig wehende Südwestwind, welcher zudem die Ausbildung von Kaltluftseen in den Tälern verhindert. Mit ein wenig Glück darf man sich Dienstag von der Briloner Hochfläche bis ins Ruhrtal auf Sonnenstrahlen freuen, lange wird das aber nicht anhalten. Der Mittwoch startet mit einem oft bedeckten Himmel, hin und wieder regnet es wenig. Nachmittags setzt sich bei einem böigen Südwestwind zeitweise mal die Sonne durch, der Donnerstag bringt teils sogar kräftigeren Regen.

Der Wettertrend

Auch der Freitag wird im Sauerland noch ein unbeständiger Tag sein. Zum Wochenende lockert es dann aber öfter mal auf und die Sonne zeigt sich hin und wieder. Dazu wird es deutlich milder mit bis zu 18 Grad.