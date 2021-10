Neueröffnung So ist das neue „Café am Rothaarsteig“ im Krankenhaus Brilon

Brilon. Nach fast 10 Jahren wird der Cafeteria im Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon neues Leben eingehaucht. Das ist das Konzept der beiden Pächterinnen:

Nach rund einem Jahr Stillstand wird der Cafeteria im Briloner Krankenhaus wieder neues Leben eingehaucht. Das „Café am Rothaarsteig“ feiert am 1. November seine Eröffnung. Vanessa Altstädt (40), ehemalige Betreiberin des Cafés am Markt, und Susan Bunse (30) sind die treibenden Kräfte hinter der Neueröffnung und können mit langjähriger Erfahrung in der Gastronomie glänzen.

Das Konzept und die Angebote des Gastro-Duos sehen folgendermaßen aus: Beginnend um 8 Uhr bietet das Café ein Frühstücksbuffet an, es werden auch einzelne Kleinigkeiten wie belegte Brötchen verkauft. Ab 11 Uhr können sich die Gäste über eine kleine Auswahl an warmen Speisen und Snacks sowie Kuchenangebote und Süßspeisen freuen. Mittwochs gibt es zusätzlich Waffeln und Apfelstrudel. Auch am neuen Standort wird sich das bekannte Angebot von Kuchen und Torten aus eigener Herstellung wiederfinden – und das Bestellen von Torten für außer Haus ebenso.

Regionale Anbieter

Weiterhin legen die Gastronominnen großen Wert auf regionale Anbieter wie die Bäckerei Schladoth oder den Getränkelieferanten Waschk. Zusätzlich werden in der neuen Cafeteria neben gängigen Kiosk-Artikeln auch Babyschühchen und regionale Souvenirs verkauft.

Um den Gästen ein modernes Wohlfühl- und Café-Ambiente anzubieten, haben die Gastronominnen mit den Renovierungsarbeiten begonnen und planen neben den internen Veränderungen auch den Um- und Ausbau der Außenanlage der Cafeteria. „Wir freuen uns, die Gäste weiterhin mit unserer offenen und freundlichen Art begrüßen zu dürfen. Dabei sind natürlich neben den Patienten auch externe Besucher, Wanderer oder Tagesgäste herzlich willkommen“, betonen die beiden Inhaberinnen.

Am Montag, 1. November, lädt das Café am Rothaarsteig von 14 bis 17 Uhr zur Neueröffnung ein. Als Frühstückslokal, Café und Kiosk steht es den Gästen ab dem 2. November zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten zur Verfügung: Montags bis freitags von 8 bis 17.30 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr.

Neustart

„Fast 10 Jahre lang“, so Verwaltungs- und Personalleiter Ludger Weber, „hat Hedwig Müller mit ihrem Team die Cafeteria erfolgreich betrieben. Jetzt freuen wir uns mit den neuen Pächterinnen auf einen Neustart und heißen sie herzlich bei uns willkommen. Wir sind sehr froh, dass wir wieder bekanntermaßen erfahrene und beliebte Gastronominnen für den Betrieb unserer Cafeteria gewinnen konnten.“

