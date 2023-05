Wochenendtipp So können Sie in die Radsaison im Sauerland starten

Hochsauerlandkreis. Das Maiwochenende steht im Zeichen des Fahrrads – von Bike-Kursen bis zum Rad-Markt. Diese Aktionen stehen in Brilon und Winterberg an.

Die Radsaison startet mit den ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen im Sauerland und auch am ersten Maiwochenende dreht sich alles um Fahrräder und Bikeparks. Hobby-Radler und waghalsige Mountainbiker kommen rund um Brilon, Willingen und Winterberg jedenfalls auf ihre Kosten – ein Überblick:

Großer Gebrauchtrad-Markt für Käufer und Verkäufer in Brilon

Liquid-Life, Quadro Coffee Roasters und Fahrrad Neumann laden am Samstag, 6. Mai, dazu ein, gebrauchte Fahrräder oder E-Bikes zu verkaufen. Die Veranstalter versprechen, die komplette Abwicklung zu übernehmen: „Einfach euer Gefährt ab 9.30 Uhr am Samstagmorgen des Veranstaltungstages vorbei bringen und wir übernehmen den Rest für euch inklusive Schätzung des Bikes in Abstimmung.“ Wird das Bike erfolgreich verkauft, fällt eine Handlungspauschale von 10 Euro an, wird das Bike nicht verkauft bleibt das Ganze kostenfrei. Die Verkaufschancen seien am größten, wenn das Rad gleich am morgen vorbeigebracht wird. Weiter heißt es: „Außerdem gibt es jede Menge Neuheiten zu entdecken und viele Angebote im Bereich Fahrrad, E-Bike und der passenden Ausrüstung.“

Die Börse findet statt ab 9.30 Uhr bei Liquid Life, Ostring 2, in Brilon. Veranstaltungsende ist 15 Uhr.

Grundkurs - Mountainbike Fahrtechnik in Willingen

Im Grundkurs für angehende Mountainbike-Fahrer können Interessierte in Willingen viel mitnehmen. Der Veranstalter Bike Therapy Mountainbike Schule schreibt in der Ankündigung: „Bei uns lernst du nicht nur die Grundlagen des Bikens, sondern wir nehmen dich mit auf ein unvergessliches Abenteuer.“ Vier Stunden lang wird Grundwissen locker vermittelt, Lernerfolg inklusive.

Los geht es Samstag, 10 bis 14 Uhr, im MTB ZONE Bikepark Willingen, Tickets unter www.biketherapy.de

Advanced Springen und Droppen im Bikepark Winterberg

Wer mit dem Bike schon Grundlagen sicher beherrscht, kann seine Fähigkeiten in Winterberg verbessern. Hier bietet Bike Therapy einen Kurs für „Airtime Junkies“ an. Dazu heißt es in der Ankündigung: „Du hast bereits Erfahrungen im Bikepark gesammelt, aber noch Probleme mit sauberen Drops und genug Airtime für den ganzen Sprung? Airtime, Drops und Co. - kurz und knackig gesagt: jetzt geht’s ab! Hier werden wir uns viel auf den Enduro und / oder Downhill Strecken befinden.“ Dieser Kurs ist für Bikepark-Fans und für Fortgeschrittene mit ersten Erfahrungen beim Springen. Daher betont der Veranstalter: „Vor dem Airtime Kurs solltest du schon einen Fahrtechnik Grundkurs und den Bikepark Basic Kurs besucht haben!“

Los geht es am Sonntag, 7. Mai, ab 10 Uhr. Der Kurs dauert viereinhalb Stunden. Tickets gibt es online unter www.biketherapy.de

