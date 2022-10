Bildung So schön sind nun die Schulhöfe der Sekundarschule Medebach

Medebach. Die Sekundarschule Medebach hat zwei neue Schulhöfe. Sie wurden pünktlich fertig, blieben im Kostenrahmen und sind absolut gelungen.

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten in diesen Zeiten – von Baumaßnahmen ohne Zeitverzug, von Kostenschätzungen mit Punktlandung, von zuverlässigen, regionalen Handwerkern und vor allem von Projekten, die Kindern und Jugendlichen zugute kommen und ein echter Mehrwert für Schulalltag und die Freizeitgestaltung sind: Die Rede ist von den beiden neuen Schulhöfen der Sekundarschule in Medebach.

Im April 2022 erfolgte hier der symbolische Spatenstich, pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres war alles wie geplant fertig. Die früheren Asphalt- und Pflasterwüsten sind seitdem fast nicht wieder zu erkennen, obwohl viele Elemente geblieben sind: Auf dem Schulhof des ehemaligen Gymnasiums fällt als erstes eine weitläufige Kletterlandschaft aus Robinienholz mit Netzen, Schaukeln, Hangelgriffen und Balancierstangen ins Auge, die in die bereits vorhandenen Halbrondelle mit ihren Betonsitzblöcken integriert worden ist. Der vorher unscheinbare lange Grünstreifen ist optisch deutlich aufgewertet worden; kleine Sitzgruppen aus Holz und Stein, schmale Pfade und bienenfreundliche Pflanzen lockern das Ganze auf. Auch der seit Jahrzehnten gewachsene Baumbestand kommt nun neu zur Geltung.

Schulhof weiterhin für Sportstunden und die Mofa-AG nutzbar

Ganz anders sieht es dagegen auf dem zweiten Schulhof neben den Bushaltestellen aus. „Chill-Ecken“ und Tische zum Draußenlernen haben sich die älteren Schüler hierfür unter anderem gewünscht und auch bekommen. Mehrere Sitzmöglichkeiten mit unterschiedlichen Größen, Untergründen und Materialien bis hin zu drei drehbaren Rothaarsteig-Liegen verteilen sich über den ehemals riesig wirkenden rechteckigen Asphaltplatz. Geblieben beziehungsweise wieder aufgefrischt worden sind die bunten Markierungen auf dem Boden rund um die neuen Grün-Inseln, so dass der Schulhof weiterhin für Sportstunden und die Mofa-AG genutzt werden kann.

Dass die Schulhöfe so unterschiedlich ausfallen, geht auf die Initiative der Schülerinnen und Schüler zurück. Vorab hatte die Sekundarschule eine Arbeitsgruppe aus Lehrern und Schülern aller Jahrgangsstufen gebildet, die aktiv eigene Vorschläge und Ideen eingebrachte. Weil das Schulzentrum durch die Schließung des Gymnasium-Standorts in Medebach vor vier Jahren den Luxus von zwei Schulhöfen hat, konnte einer davon mit den besagten Chill-Ecken für die Jugendlichen in den Klassen 8 bis 10 ausgestattet werden. Für die Jüngeren aus den Klassen 5 bis 7 gibt es nun die räumlich abgetrennte altersgerechte Kletteranlage zum Spielen und Toben. Konzipiert wurde das Projekt vom Planungsbüro SpielBEtrieb aus Steinhagen, die Umsetzung übernahm die Firma Gartenbau Lütteken aus Siedlinghausen.

Schulhöfe eine echte Bereicherung für die Stadt

Die neuen Schulhöfe lassen Bürgermeister Thomas Grosche „frohlocken“, wie er sagt - nicht nur aufgrund ihrer gelungenen Optik frohlocken, sondern auch im Hinblick auf die Stadtkasse: Für die gesamte Maßnahme war vorab ein Betrag von knapp 378.000 Euro einkalkuliert worden, der zu 100 Prozent aus Städtebaumitteln und einem Corona-Sondertopf des Landes NRW gefördert werden konnte. Weil die Sanierung sogar noch etwas günstiger als vorgesehen ausfiel, entschied sich die Stadt als Schulträger, zusätzlich noch vandalismus-sichere Leuchten zu installieren, wofür letztlich 1.000 Euro als Eigenanteil anfielen.

Insgesamt seien die neuen Schulhöfe eine echte Bereicherung für die Stadt, so Grosche: „Ich bin nach wie vor sehr angetan von dem Projekt. Aus dem Kollegium höre ich, dass sich die Schülerinnen und Schüler in den Pausen besser verhalten, weil sie beschäftigt sind und entweder zur Ruhe kommen oder sich auspowern können. Wenn ich an dem Schulhof vorbeikomme, sehe ich dort auch außerhalb der Schulzeiten fast immer Kinder. Wenn ich dann frage: ‘Na, gut geworden?’, kommt als Antwort ‘Ja, richtig gut!’. Die leuchtenden Augen der Kinder zeigen mir, dass die Umgestaltung bestens gelungen ist.“

