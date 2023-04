Der Flughafen Paderborn Lippstadt bietet unter anderem Flüge nach Alicante und Mallorca an.

Sommerurlaub So steht es um das Ryan-Air-Angebot am Flughafen Paderborn

Paderborn/Hochsauerlandkreis. Das Engagement von Ryan-Air am Flughafen Paderborn richtet sich besonders nach den Touristenzahlen. Haben die neuen Spanienziele eine Zukunft?

Viele Touristen aus dem HSK nutzen den Flughafen Paderborn um unter anderem nach Spanien zu fliegen. Deshalb hatte der Airport Anfang des Jahres das Angebot erweitert und mit der Billigfluglinie Ryan eine Partner gefunden. Im ersten Monat seit dem Auftakt am 26. März mit dem Erstflug nach Palma de Mallorca verzeichnet die Fluggesellschaft bei ihren Flügen von Paderborn aus eine Belegung von mehr als 90 Prozent. In den ersten vier Wochen bewegte das bekannte Unternehmen rund 10.000 Passagiere am Heimathafen, teilt der Flughafen mit.

Während die Flüge nach Palma de Mallorca eine Ergänzung des bestehenden Angebots am heimischen Airport sind, stellen die Verbindungen nach Alicante und Málaga neue Destinationen für die Menschen in den Regionen Ostwestfalen, Südwestfalen und Lippe dar. Diese beiden Ziele hatten bei einer Umfrage des Heimathafens zu den beliebtesten Wunschzielen im Jahr 2022 mit weitem Abstand am besten abgeschnitten, teilt der Flughafen mit.

„Die sehr starke Belegung der Ryanair-Flüge zeigt eindrucksvoll, dass die Destinationen Alicante und Málaga an unserem Flughafen eine hohe und stabile Auslastung erreichen können. Die Zusammenarbeit mit Ryanair läuft absolut reibungslos, wir freuen uns auf die weitere Kooperation mit unserem neuen Partner“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

