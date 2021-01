Impfung im HSK So viele Menschen im HSK sind gegen das Corona-Virus geimpft

Hochsauerlandkreis Die KVWL gibt die aktuellen Impf-Zahlen für den HSK raus - und zeigt sich optimistisch, was die Impfung in Pflegeheimen angeht:

Hochsauerlandkreis. 1838 Menschen aus dem Hochsauerlandkreis sind schon gegen das Corona-Virus geimpft worden. Das teilt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mit. Die aktuellen Zahlen werden ab jetzt im Netz veröffentlicht.

„Was gestern an Impfstoff geliefert wurde, ist heute bereits verimpft. Die mobilen Teams, die Alten- und Pflegeheime und alle weiteren Beteiligten leisten hier wirklich einen großartigen Job“, betont Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL. 915 Pflegeheimbewohner sind bisher geimpft worden, 923 Mitarbeiter von Pflegeheimen. Bis Ende Januar werden alle der laut NRW-Gesundheitsministerium berechtigten Heime mit der ersten Schutzimpfung versorgt sein, parallel dazu startet in den nächsten Tagen in vielen Einrichtungen die zweite Impfrunde.

Wichtiger Schritt bei der Bekämpfung des Virus

„Mit der Impfung in den Alten- und Pflegeheimen sind wir einen wichtigen Schritt bei der Bekämpfung des Virus weitergekommen. Damit haben wir die erste Etappe bald geschafft“, sind auch Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL, und Thomas Müller, KVWL-Vorstand, überzeugt.

Die genauen Impfzahlen aus den westfälisch-lippischen Alten- und Pflegeheimen können nun auf der Corona-Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe eingesehen werden. Dort wird ab sofort regelmäßig veröffentlicht, wie viele Pflegeheimbewohner und -mitarbeiter in den Kreisen und kreisfreien Städten von den mobilen Teams geimpft wurden.