Einsätze im Wald So werden Feuerwehrleute in Marsberg zu Motorsägen-Profis

Sie trainieren den Einsatz von Motorsägen, Schutzkleidung und Fälltechniken. Erfahre hier, wie sie sich auf besondere Einsätze vorbereiten.

Marsberg. Beseitigen von Sturmschäden, Einsätze im Wald, Dachstuhlbrände – bei diesen Szenarien ist der Einsatz von Motorsägen notwendige Maßnahme. Der Einsatz mit diesem Gerät muss aber geschultsein – die Motorsäge gilt nicht umsonst als eines der gefährlichsten Geräte der Feuerwehr.

20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Marsberg wurden im richtigen Umgang mit der Motorsäge geschult: Unter der Leitung von Ferdinand Drescher aus Brilon absolvierten sie alle den Lehrgang „Technische Hilfe Wald“ mit Erfolg.

Theoretische Grundlagen

Ferdinand Drescher, selbst hauptberuflich beim Regionalforstamt „Oberes Sauerland“ in Schmallenberg tätig und ehrenamtlich im Löschzug Brilon aktiv, führt seit vielen Jahren diese Lehrgänge im Kreisgebiet durch. Schwerpunkt des Lehrgangs war, wie der Name schon sagt, der Einsatz der Motorsäge in und nahe eines Waldgebietes. Das Entfernen von liegenden, umgestürzten Bäumen wurde ebenso geübt wie das sichere Fällen eines Baums. Das Übungsgelände befand sich im Frohntal zwischen Marsberg und Erlinghausen.

Vorher wurden die Teilnehmer über Fäll- und Schneidtechniken, Unfallverhütung, persönliche Schutzausrüstung sowie besonderen Gefahren im Umgang mit Motorsägen unterrichtet. Ebenso wurden alle praktisch unterwiesen in die richtige Handhabung und Pflege der Geräte, bevor es dann an die Arbeit im Wald ging: Ein sicheres Arbeiten mit einer Motorsäge erfordert nicht nur die richtigen Handgriffe und Schutzkleidung, auch das Wiederinstandsetzen des Gerätes (Reinigen, Auffüllen der Kraftstoffbehälter, Schärfen der Schutzkette) zählen dazu.

Praktische Übungen im Wald

Bei den praktischen Übungen im Wald wurde besonderer Wert auf die richtige Fälltechnik gelegt. Das Sägen eines Fallkerbs mit oder ohne Halteband mussten alle Teilnehmer als praktischen Leistungsnachweis einmal vorführen, nachdem sie es bereits mehrfach üben konnten. Selbstverständlich mussten auch die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen befolgt werden, die nebenrechtzeitigen Warnrufen auch das Schaffen von Fluchtwegen und freien Arbeitsbereichen umfassten.

Ebenso mussten nach erfolgter Fällung die notwendigen Folgemaßnahmen, wie das Entasten des Baums, durchgeführt werden. Ferdinand Drescher und sein Ausbilder-Team konnten allen Absolventen nachdem Lehrgang eine erfolgreiche Teilnahme bescheinigen. Besonderer Dank gilt neben den Ausbildern auch dem Arbeitskreis Ausbildung und dem Löschzug Marsberg, die den Transport der Verpflegung zum Übungsgelände sicherstellten.

