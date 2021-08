Onkologie So werden Krebspatienten nun in Marsberg-Westheim behandelt

Westheim. Im MVZ Westheim werden ab sofort onkologische Sprechstunden angeboten. Wie das neue Angebot aussieht und wer die Sprechstunden nun durchführt:

Das Medizinische Versorgungszentrum Westheim (BBT-Gruppe) hat sein Leistungsangebot um eine onkologische Sprechstunde erweitert. Fachärztin Dr. med. Edyta Niemeyer, versorgt dort wohnortnah Krebspatienten aus Marsberg und Umgebung.

Zuletzt in Paderborn tätig

Bislang mussten Krebspatienten aus dem Hochsauerland oder dem südlichen Ostwestfalen und Nordhessen häufig lange Wege in Kauf nehmen, um eine ambulante Chemotherapie zu bekommen oder einen Kontrolltermin zur Nachsorge wahrzunehmen. Diese Versorgungslücke will Onkologin Dr. med. Edyta Niemeyer mit der Praxis für Onkologie im MVZ Westheim nun schließen.

Zuvor war die auf Palliativmedizin spezialisierte Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie seit 20 Jahren im Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn tätig, seit 2006 in leitender Position, schwerpunktmäßig in der ambulanten Versorgung. „Mir war es schon immer ein wichtiges Anliegen, die Patienten so schonend wie möglich zu behandeln, um ein Maximum an Lebensqualität zu erhalten. Dazu gehört auch, dass den Betroffenen lange Fahrtzeiten erspart bleiben und Behandlungen, da wo es medizinisch vertretbar ist, ambulant durchgeführt werden“, so Niemeyer.

Von der Diagnostik über die Beratung, Therapie und Nachsorge bietet die Ärztin laut einer Mitteilung das gesamte Leistungspaket an. Chemo- und Immuntherapien, antihormonelle Therapien, die Gabe von Blut und Blutbestandteilen, Punktionen und Schmerztherapie gehören dazu, heißt es weiter. Intravenöse Chemotherapien werden zurzeit in ausgelagerten Praxisräumen im Erdgeschoss des Marsberger St.-Marien-Hospitals durchgeführt.

Kooperation mit Kollegen

Dr. Edyta Niemeyer kooperiert mit ihren früheren Kollegen aus dem Onkologischen Zentrum des Paderborner Brüderkrankenhauses St. Josef Paderborn. „Wir führen beispielsweise bei komplizierten Fällen gemeinsame fachübergreifende Besprechungen durch. Somit kann ich meinen Patientinnen und Patienten eine sichere Diagnostik und Versorgung auf höchstem klinischen Niveau anbieten.“

