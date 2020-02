So will eine kfd im Sauerland ihr verstaubtes Image ablegen

Seit wann es die kfd in Hallenberg gibt, lässt sich nicht genau nachvollziehen, da keine Gründungsunterlagen existieren. Vermutlich ist sie wie in vielen Orten Anfang des 20. Jahrhunderts als katholischer Mütterverein entstanden und während der Nazi-Zeit verboten worden. Früher waren die Müttervereine, die 1968 in kfd umbenannt wurden, für die Frauen eine willkommene Gelegenheit für Treffen außerhalb der Familie und der sehr prägenden Kirche. Dementsprechend groß war der Zulauf.

Ehemalige Aufnahmebedingungen heute überholt

Doch über die Generationen haben sich die Bedürfnisse der Frauen gewandelt.

Verheiratet, Mutter, katholisch – diese ehemaligen Aufnahmebedingungen sind heute überholt. Mittlerweile kann jede Frau in die kfd eintreten, gleich ob sie ledig, verheiratet oder geschieden ist und ob bzw. welche Konfession sie hat. Und auch das Angebot muss die Traditionen wahren, aber auch mit der Zeit gehen. Eine komplexe Aufgabe also für die fünf motivierten Hallenbergerinnen! Wie stellt man eine Gemeinschaft von Frauen mit einem Altersunterschied von bis zu 60 Jahren für die Zukunft auf und wird allen Ansprüchen gerecht? Wie führt man die gute, über 20-jährige Arbeit des Vorgänger-Teams adäquat weiter?

Wird da nicht nur gebetet?

Dafür hat das neue Leitungsteam zwar Ideen, aber auch nicht das Patentrezept. Es gibt bewährte Aktionen wie z.B. den Missionsbasar, den Weltgebetstag, die Messe mit Frühstück auf dem Kreuzberg oder noch einige Dinge mehr, die weiter geführt werden sollen.

Das neue Leitungsteam der kfd Hallenberg: Christa Cappel, Helen Maurer, Beatrix Alberti, Alexandra Maurer und Antonia Dielenhein mit Gemeindereferentin Othilde Gerlach (3.v.l.). Foto: Rita Maurer

Auch die Besuche zuhause bei älteren Mitgliedern werden beibehalten. Aber die bisher übliche wöchentliche Gestaltung von Mai- und Rosenkranz-Andachten? Hier laufen Überlegungen, ob solche Angebote noch zu stemmen sind oder ob sie reduziert werden müssen, weil mittlerweile viele Frauen berufstätig sind und nicht die Zeit oder das Interesse haben.

An der Realisierung der Mütterrente beteiligt

„Vielleicht melden sich ja weitere Frauen und übernehmen künftig solche Aufgaben. Auch für ganz neue Vorschläge sind wir offen“, betont Christa Cappel. Was kann vor allem für junge Frauen überhaupt der Anreiz sein, in die kfd einzutreten – wird da nicht nur gebetet? „Ja, wir beten auch“, erklärt der neue Vorstand. „Aber wir stehen vielen Dingen in der katholischen Kirche durchaus kritisch gegenüber.

Uns geht es darum, unseren Glauben und unsere Werte weiterzugeben und eine funktionierende Gemeinschaft zu haben.“ Nicht nur für ältere Mitglieder sei der soziale Aspekt wichtig. Auch für jüngere Frauen sind Unternehmungen wie abendliche Wanderungen oder Radtouren eine Abwechslung.

Was vielen zudem nicht bekannt ist: Die kfd ist nicht nur örtlich organisiert, sondern überregional mit 450.000 Mitgliedern eine der größten deutschen Frauenorganisationen und hat dadurch eine gewichtige Stimme in Politik und Gesellschaft.

Sie war z.B. an der Realisierung der Mütterrente beteiligt und setzt sich u.a. für Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gleichstellung und auch die Mitgestaltung der Kirche durch Frauen ein.

Frauen gesucht, die Lust haben aktiv zu gestalten

Am Mittwoch, 5. Februar, ist beim Patronatsfest auch die Vergangenheit Thema. Nach der Messe um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche wird beim gemütlichen Abend im Nikoläum das alte Leitungsteam mit Agathe Mause, Sabine Beckmann, Ulla Knecht, Birgit Weller, Edith Maurer, Anita Wahle, Ulrike Jovanovic und Gudrun Saßmannshausen gewürdigt und verabschiedet. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Denn zwei Dinge sind dem Vorstand wichtig: „Wir sind froh, dass wir auf die Erfahrung und die Unterstützung unserer Vorgängerinnen zurückgreifen können, und hoffen, dass sich weitere Frauen finden, die Lust haben, die kfd in Hallenberg aktiv mitzugestalten.“

Weitere Termine der kfd Hallenberg