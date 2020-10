So will Winterberg Vereinen durch die Pandemie helfen

„Viele Krisen und Krisensitzungen“ habe es in seinen 21 Amtsjahren gegeben. „Aber auch viele Gemeinsamkeiten, wenn es darauf ankam. Nur durch diese gemeinsamen Anstrengungen hat sich Winterberg in dieser Zeit so extrem positiv entwickelt“, sagte Bürgermeister Werner Eickler am Ende der letzten Arbeitssitzung des „alten“ Rates am Donnerstag (8.10.). Es war noch nicht die insgesamt letzte:

Am 29. Oktober werden in einer Sondersitzung 17 der 32 bisherigen Mitglieder, vier Ortsvorsteher und auch Eickler verabschiedet.

Vereinsproben

Die Musikvereine und Spielmannszüge dürfen für ihre Proben im Winter alle zwei Wochen die örtlichen Hallen und in Siedlinghausen die ehemalige Sekundarschule mietfrei nutzen. Das beschloss der Rat einstimmig auf Antrag der CDU-Fraktion.

In Niedersfeld und Hildfeld, wo die Hallen in privater (Vereins-)Hand sind, übernimmt die Stadt eine Heizkostenpauschale. In der ehemaligen Sekundarschule fallen für die Stadt zusätzliche Kosten an, weil Anlagen gewartet werden müssen. Vereine, die Hallen oder die alte Schule nutzen möchten, müssen ein Hygienekonzept vorlegen und für dessen Einhaltung sorgen. Das Angebot gelte auf Anfrage auch für andere als die musikalischen Vereine, versprach Eickler. Man werde alle gleich behandeln.

Straßenausbaubeiträge Die Stadt wird beim Land einen Förderantrag stellen, um Zuwendungen für beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen (Stichwort KAG-Beiträge) zu bekommen. Diese Fördermöglichkeit gibt es seit Anfang des Jahres. Sie würde den Eigenanteil der Anlieger für die Straßenbaumaßnahmen um die Hälfte reduzieren. Seit Jahren gab es intensive Diskussionen in vielen Kommunen über die teils hohen finanziellen Belastungen von Anliegern bei einem Ausbau ihrer Straße.

Vereinssport

Geschlossene Sportmannschaften dürfen bei Meisterschaftsspielen die Duschen und Toiletten in den städtischen Sporthallen in Winterberg und Siedlinghausen wieder benutzen. Das beschloss der Rat nach einem entsprechenden Antrag aller drei Fraktionen.

Voraussetzung ist, dass die Vereine für eine rasche Reinigung, Desinfektion und Lüftung sorgten. Die Sporthallen selbst waren im Sommer unter Auflagen wieder für Sportgruppen freigegeben worden. Fachbereichsleiter Joachim Sögtrop berichtete, seitdem hätten bereits rund 20 Vereine und Gruppen die nötigen Hygienekonzepte vorgelegt.

Waschbecken

Kein Glück hatte die SPD-Fraktion mit ihrem Antrag, die Waschbecken in den Schulen langfristig mit warmem Wasser auszustatten. Die Vertreter der beiden anderen Parteien fanden die Idee unnötig und zu teuer. Händewaschen sei mit kaltem Wasser ebenso hygienisch wie mit warmem. Auch im Rathaus, stellte Bürgermeister Eickler nach einem Einwurf von Frank Sunder (SPD) klar, gebe es kein warmes Wasser an den Waschbecken.

Verschiedenes

Der Briefkasten in Siedlinghausen soll wieder zentraler im Ort aufgehängt werden. Pressesprecherin Rabea Kappen teilte mit, dass er laut Deutscher Post „zeitnah“ vom Getränkemarkt an der Hochsauerlandstraße 78b an die Hochsauerlandstraße 11 (Volksbank-Gebäude) umziehen werde.

Das Winterdorf auf dem Platz an der Unteren Pforte findet dieses Jahr nicht statt. Das berichtete Michael Beckmann für den Stadtmarketingverein auf Anfrage von Jörg Burmann (SPD).

Auch der Neujahrsempfang 2021 fällt aus. Es gebe keine Möglichkeit, diesen unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen durchzuführen, stellte Werner Eickler klar.

Johannes Brieden (FDP) stellte in der Sitzung den Antrag, Schottergärten in allen Ortsteilen zu verbieten, weil diese schlecht für die ökologische Vielfalt seien. Die Diskussion und Entscheidung darüber wird im neuen Rat stattfinden.

Die Stadt wird mit Zustimmung des Rates versuchen, Fördermittel für zusätzliche Schulbusfahrten zu erhalten. Beschwerden über zu volle Busse in Zeiten der Coronakrise seien erst in jüngster Zeit eingegangen, berichtete Pressesprecherin Rabea Kappen. Zuvor habe es seitens der Stadt keinen Anlass gegeben, einen solchen Förderantrag zu stellen. Kappen wies auch darauf hin, dass die Förderperiode insgesamt nach jetzigem Stand Ende des Jahres auslaufe. Spätestens dann müssten zusätzliche Fahrten wieder eingestellt werden.