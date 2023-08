Sommer-Comeback im Sauerland: Langzeitprognose gibt Hoffnung

Ein Badegast springt im Gegenlicht der Sonne in einem Freibad. In den kommenden Tagen wird das Wetter deutlich besser im HSK.

Hochsauerland. Der Dauerregen hat ein Ende. Der Sommer kehrt zurück. Zwar nicht ohne Schauer, doch das Thermometer steigt bis fast 30 Grad. Die Prognose ist gut

Endlich ist der Tiefpunkt des unterirdischen Sommerwetters durchschritten. In den kommenden Tagen geht es schrittweise bergauf mit dem Wetter im Hochsauerland, die Sonne zeigt sich häufiger und es fallen nur noch einzelne Regenschauer. Zum Donnerstag ist der erste durchweg trockene Tag fast drei Wochen zu erwarten. Zum kommenden Wochenende muss allerdings voraussichtlich vorübergehend wieder mit etwas kühlere Luft aus Westen gerechnet werden, denn ein kleines Tiefdruckgebiet bewegt sich über uns hinweg. Zum Ausklang des Wochenendes und in der nachfolgenden Woche überwiegen dann aber wieder deutlich die freundlichen Phasen mit längerem Sonnenschein. Es sind nur einzelne Schauer und Gewitter unterwegs und die Temperaturen steigen meist auf sommerliche 22 bis 29 Grad an.

Das Wetter auf dem Berg

Zusammen mit den kräftigen Regenfällen von Sonntag auf Montag sind rund um den Kahlen Asten in diesem August bereits um die 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter zusammengekommen. Damit wurde das langjährige Mittel der vergangenen 30 Jahre bereits knapp überschritten. Nimmt man die vergangenen 30 Tage, so waren es sogar verbreitet um oder über 200 Liter pro Quadratmeter. Die Böden sind nun also ausreichend mit Regenwasser gesättigt, so dass die Wärme, die bald auf uns wartet, viel frisches Grün verursachen wird. Besonders die Hochheide am Kahlen Asten oder oberhalb von Niedersfeld blüht bald in knalligen Farben. Der Dienstag bringt nun nur noch einzelne kurze Schauer. Neben dichteren Wolkenfeldern zeigt sich die Sonne auch hin und wieder mal und mit rund 15 Grad wird es bereits spürbar wärmer als noch am Montag. In der Nacht zu Mittwoch schwenkt eine Wetterfront mit einigen Regenschauern über uns hinweg. Schon im Laufe der Morgenstunden wird es aber besser und tagsüber fallen kaum noch Schauer. Die Luft trocknet dann immer mehr ab und zum Donnerstag kann sich die Sonne bereits an die 10 Stunden durchsetzen. Die Temperaturen nähern sich der 20 Grad-Marke.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit um die 100 Liter pro Quadratmeter im Raum Marsberg, etwa 130 Liter rund um Medebach und fast 200 Liter im diesmal besonders nassen Gebiet rund um Hallenberg waren die vergangenen Wochen auch in der sonst trockenen Medebacher Bucht und allgemein nahe der hessischen Grenze sehr niederschlagsreich. Hatten wir in der ersten Sommerhälfte durchaus wieder mit einer gewissen Trockenheit zu kämpfen, so ist diese nun zumindest in Sachen Oberboden Geschichte. Einige letzte Regenschauer sind in den kommenden Tagen noch zu erwarten. Am Dienstag selbst sind sie tagsüber vergleichsweise schwach, in der Nacht zum Mittwoch könnten sie kurzzeitig nochmals etwas kräftiger sein. Dazu zeigt sich aber an beiden Tagen bereits für einigen Stunden die Sonne und die Temperaturen können in den tiefsten Lagen wieder die 20 Grad-Marke erreichen. In der Nacht zu Donnerstag trocknet es dann vollständig ab, aufgrund der Feuchte der vergangenen Tage bildet sich aber teilweise Nebel. Die Temperaturen sind in den Tälern frisch und sinken teilweise bis an die 5 Grad-Marke herab. Tagsüber herrscht dann aber erstmals seit längerer Zeit wieder T-Shirt Wetter mit Temperaturen bis etwa 23 Grad und längerem Sonnenschein.

Das Wetter für den Nordkreis

Die Marke von rund 100 Liter pro Quadratmeter war in den vergangenen Wochen auch im nördlichen Sauerland rund um die Brilon Hochfläche und das Ruhrtal kein großes Problem. Neue kräftige Regenfälle sind nun aber erstmal nicht zu erwarten, denn die Großwetterlage über Mitteleuropa stellt sich um. Die Tiefdruckgebiete erreichen uns nun nicht mehr, sondern bleiben meist draußen auf dem Atlantik. Stattdessen steigt der Luftdruck über Mitteleuropa an und die Wolken lockern immer mehr auf. So bringt der Dienstag nach einem noch oft regnerischen Montag nur noch einzelne Schauer mit, oft ist es sogar trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen zeigen einen ersten leichten Aufwärtstrend: In allerhöchsten lagen rund um den Langenberg sind es etwa 15 Grad, im Stadtzentrum von Olsberg dagegen bereits knapp 20. Ähnliche Temperaturen sind dann auch für den Mittwoch zu erwarten. Nachdem am frühen Morgen noch einige Regenschauer durchziehen, ist es tagsüber meist nur noch selten nass. Die Sonne kann sich für mehr als fünf Stunden zeigen und der zum Wochenanfang noch ruhige Wind lässt mehr und mehr nach. Am Donnerstag ist er kaum noch vorhanden, einzig einige Hochnebelfelder stören noch den weiteren Fortschritt zum Sommer. Trotzdem sind nachmittags bis rund 23 Grad möglich.

Trend: Am Freitag wird abgesehen von den höchsten Lagen verbreitet ein Sommertag mit mehr als 25 Grad erreicht. Zum Abend kann es dann aber einige Regenschauer und Gewitter geben. Am Wochenende überwiegend freundlich bei wieder leicht zurückgehenden Temperaturen. Nach derzeitigem Stand wird es aber in der nachfolgenden Woche ja wieder mit einem neuen Hochdruckgebiet und sommerlichen Luftmassen weitergehen.

