Sommerleseclub Brilon startet: Stempel sammeln fürs Logbuch

Brilon. Die Stadtbibliothek Brilon lädt wieder zum Sommerleseclub ein. Wie Kinder und Familien mitmachen können und was es zu gewinnen gibt.

Seit Dienstag, 6. Juni,ist der Sommerleseclub in Brilon eröffnet. Der Club ist offen für alle, die gerne lesen. Kinder, Jugendliche und Familien sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.

Leseoskar-Pokal für beste Klasse

Bei der Anmeldung erhalten alle Teilnehmenden ein Leselogbuch, in das kurze Texte über gelesene Bücher und gehörte Geschichten eingetragen werden können. Einzelteilnehmer oder Teams, die während des Sommers mindestens drei Stempel in ihrem Logbuch gesammelt haben, nehmen erfolgreich teil. Am Ende des Sommers werden dann auf der Abschlussparty die begehrten Leseoskar-Pokale verliehen.

Insbesondere Grundschulklassen werden zum Mitmachen eingeladen, denn in diesem Jahr kann auch die Klasse, die prozentual mit dem meisten Teilnehmern dabei ist, einen Leseoskar gewinnen.

Auf zwei Veranstaltungshighlights möchte die Stadtbibliothek Brilon besonders hinweisen. „Escape Library“ ist ein Film-Workshop mit dem Medienpädagogen Dennis Böddicker. Er richtet sich an Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren. Brainstorming, Drehbuch schreiben und als Schauspieler dabei sein – drei Tage Filmworkshop – Teamwork mit Dennis Böddicker, den viele Kids in Brilon schon von vergangenen Projekten kennen. Die Veranstaltung findet von Dienstag, 27. Juni. bis Donnerstag, 29. Juni, jeweils von 11 bis 16 Uhr in der Bibliothek Brilon statt.

Am Samstag, 29. Juli lädt die Bibliothek gemeinsam mit der Mangakünstlerin Alexandra Völker zu einem „Naruto-Tag“ ein. Von 10 bis 14 Uhr dreht sich in der Bibliothek alles um die bei Jugendlichen so beliebte Manga-Figur Naruto. Der Tag ist für Leute ab zehn Jahren.

Für beide Veranstaltungen nimmt die Stadtbibliothek ab sofort Anmeldungen entgegen.

Dank der freundlichen Unterstützung der heimischen Unternehmen Volksbank Brilon und den Firmen Egger und Oventrop werden zahlreiche weitere Veranstaltungen angeboten.

Der Sommerleseclub ist ein Projekt des Kultursekretariates NRW Gütersloh und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Dieses Leseförderprojekt ist in Brilon bereits seit 2002 ein Veranstaltungsklassiker.

Weitere Informationen unter www.stadtbibliothek-brilon.de.

