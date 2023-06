Sommerprognose fürs Sauerland: Hoffnung macht Azorenhoch

Hochsauerlandkreis. Es wird kühler und regnerischer im Hochsauerland am Wochenende. In der kommenden Woche könnte es wärmer werden, doch die Unsicherheit ist groß.

Ein insgesamt eher wechselhaftes Wochenende mit vergleichsweise kühlen Temperaturen wartet auf das Sauerland. So bringt der Freitag lange Zeit viele Wolken und auch Regen, später wird es etwas freundlicher. Der Samstag sorgt vor allem am Nachmittag für etwas Regen, am Sonntag im Tagesverlauf auch länger Sonnenschein. Zum Beginn der nächsten Woche dürfte das Hoch wieder an Raum gewinnen und etwas wärmere Bedingungen warten auf uns. Im weiteren Verlauf der Woche sind die Bewegungen der beiden Druckgebilde noch schwer vorherzusagen. Ein stabiles Sommerhoch genau über Mitteleuropa ist derzeit aber eher nicht in Sicht.

Das Wetter auf dem Berg

Am vergangenen Mittwoch wurde der erst vier Jahre alte Sonnenscheinrekord des Junis oben am Kahlen Asten geknackt. Bisher standen 293 Sonnenstunden in den Rekordbüchern, mit dem Mittwoch sind es nun bereits von 295 Stunden. Rund 10 Stunden pro Tag konnte sich die gelbe Kugel in diesem Monat also am Himmel über dem Vater der Sauerländer Berge zeigen. Das ist mehr als ordentlich und für einen eher wechselhaften Sauerländer Sommer sogar ungewöhnlich. Der letzte Tag in diesem Monat wird zur Sonnenscheinstatistik nicht mehr allzu viel beitragen, denn am Freitag überwiegen die Wolken deutlich und bis in den Nachmittag hinein regnet es zeitweise. Kurzzeitig auch mal kräftiger. Erst gegen Abend lockern die Wolken für längere Zeit auf und es trocknet ab. In der Nacht zu Samstag bildet sich Nebel. Nach dessen Auflösung zunächst einige Stunden recht freundlich, später dann wieder mehr Wolken und in der zweiten Tageshälfte aus Westen etwas Regen. Dazu ist es mit nur rund 16 Grad recht kühl. Der Sonntag beginnt wolkig mit einigen Schauern, später auch Sonnenschein. Die neue Woche beginnt wenig verändert bei Temperaturen unter der 20 Grad-Marke.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Immerhin 74 Liter Niederschlag sind bis zum Donnerstagmorgen an unsere Wetterstation an der Naturparkschule in Hallenberg gefallen. Das ist für einen Juni ziemlich durchschnittlich. Schaut man sich allerdings die Niederschlagsverteilung an, so fällt auf, dass diese 74 Liter an nur drei Tagen zusammenkamen. 70 davon allein am Dienstag und Donnerstag vergangener Woche während zwei heftiger Gewitter. Eine gleichmäßige Verteilung, wie für einen Sauerländer Sommer eigentlich üblich, hatten wir also im Juni nicht. Wie auch bei den rund 300 Sonnenstunden, die man in der Medebacher Bucht verzeichnen konnte. Nun sind wir allerdings seit einigen Tagen in einer wechselhaften Phase und diese wird sich auch noch fortsetzen. Der Freitag ist dabei seit langem der unfreundlichste Tag mit nur wenig Sonnenschein und häufiger auch mit Regen. Erst zum Abend trocknet es ab und die Sonne zeigt sich noch etwas. Der Samstag ist zweigeteilt mit einem trockenen Vormittag und etwas Regen am Nachmittag. Viel dies aber nicht sein, genauso wenig bringen die paar Schauer am Sonntag. Die neue Woche startet dann bei westlichen Winden recht frisch mit einem Mix aus Sonne, Wolken und ein paar Tropfen Regen.

Das Wetter für den Nordkreis

Mit einer mittleren Temperatur von rund 18 Grad an unserer Wetterstation im Stadtzentrum von Brilon darf man diesen Juni nicht nur wegen der Sonnenscheindauer als einen absoluten Sommermonat bezeichnen. Er war damit etwa ein Grad wärmer als der Juni vor einem Jahr und fast 4 Grad wärmer als ein normaler Juni im Zeitraum 1961 bis 90, welcher vom Klimawandel noch wenig beeinflusst war. Eine richtig kühle Phase gab es in diesem Monat nicht. Die Temperaturen, die wir jetzt seit einigen Tagen erleben, gehören schon zu den tiefsten Werten. So bringt eine Kaltfront am Freitag nicht nur frische Luft, sondern auch häufiger Regen. Die Sonne zeigt sich dazu bis zum Nachmittag nur selten mal, erst danach dürfte sie sich noch für die ein oder andere Minute präsentieren. In der Nacht zu Samstag bildet sich recht verbreitet Nebel, später setzt sich dann am Vormittag kurz die Sonne durch. Neue Wolken warten allerdings schon westlich von uns und diese prägen dann den Nachmittag mit leichtem Regen. Die Temperaturen sind kühl mit meist knapp unter 20 Grad. Etwas wärmer wird dann schon der Sonntag sein, der einen bunten Mix aus vielen Wolken, etwas Sonne und einigen Schauern bringen wird. Ganz ähnlich starten wir auch in die neue Woche. Das Temperaturniveau bleibt maximal mäßig warm.

Trend: Für den weiteren Verlauf der kommenden Woche sind noch viele Chancen offen. Eine Fortsetzung der eher kühlen und wechselhaften Lage mit Schauern wie auch ein Vorstoß des Azorenhochs mit längerem Sonnenschein liegen noch im Bereich des Möglichen

