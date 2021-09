Sommertheater in Medebach: Viele Probleme vor der Aufführung

Sommertheater in Medebach: Bei herrlichem Spätsommerwetter eroberten die Laiendarsteller des Jubiläums-Ensembles am Wochenende bei den beiden Aufführungen des „Medicus vom Orient“ von Toni Feller das Publikum.

Medebach. Proben in der Haupturlaubszeit, gebrochene Hand der Regisseurin. Das Sommertheater in Medebach stand zunächst unter keinem guten Stern.

Das Vorfeld zur Aufführung des Jubiläums-Stückes der Medebacher Theatercrew war holprig. Schließlich galt es zum ersten Mal ein Outdoorstück auf die Bühne zu bringen bei dem zudem noch die Proben in die Haupturlaubszeit fielen. Die Organisation, samt Stück- und Musikauswahl und Regie lag in den bewährten Händen von Dagmar Köster, die sich bei dem Kulissenaufbau auch noch die rechte Hand gebrochen hatte. Mit ungebremster Energie schaffte sie es aber aus der 30-köpfigen Laien-Schauspielgruppe eine homogene Gruppe mit Spielfreude zu formen.

Denn am Wochenende klappte alles. Bei Spätsommerwetter eroberten die Laiendarsteller des Jubiläums-Ensembles bei den zwei Aufführungen des „Medicus vom Orient“ von Toni Feller das Publikum. Das amüsant-freche aber auch beeindruckende Bühnenwerk, wie geschaffen für die schöne Kulisse vor Amtsgericht und Kirche, versetzte die Zuschauer, auf dem voll besetzten Marktplatz, an den gleichen Ort vor tausend Jahren. Mit Kostümen, originellen Regieeinfällen und dem engagierten Spiel der Darsteller, fiel es dem Publikum leicht die Schauspieler auf eine Reise in eine Zeit der Wunderheiler, Ritter, Könige und Bauersleute zu begleiten. Die keifenden Marktweiber und trinkfreudigen Handwerker als auch das hochnäsige und etwas blutrünstige Fürstenpaar wirkten wie ein überspitztes Abbild der mittelalterlichen Gesellschaft. Auch die von Beginn an manchmal etwas derben Dialoge passten in die Zeit und erheiterten das Publikum.

Medicus begeistert in Medebach

So erklärt Leopold (Jürgen Hoffmeister), der Lockvogel des Medicus: „Ich bin dumm, aber nicht so dumm, dass ich nicht Furzen von deinem Schnarchen unterscheiden kann.“ Genau wie er sind der Medicus vom Orient (Matthias Schröder) und seine Assistentin Josephine (Stephanie Hoeft) Schwindler, die den Leuten das Geld aus den Taschen ziehen, indem sie ihnen vorgaukeln, sie mit Salben und Tropfen von ihren Krankheiten und sonstigen Leiden heilen zu können. Sie ziehen von Ort zu Ort und ihre Aufenthaltsdauer beschränkt sich auf zwei bis drei Tage, bevor sie das Weite suchen müssen, weil der Schwindel auffliegt.

Diesmal halten sie ihre Sprechstunde auf dem Medebacher Markt. Zwar wollen die Marktbesucher, der Idee der Bürgerin Henriette (Dagmar Köster) folgend, den Medicus und seine Assistentin direkt auf dem Scheiterhaufen verbrennen, doch nach einer beeindruckenden Vorstellung stehen sie Schlange. Denn durch die angebliche Heilkraft eines Zaubertuches bekommt ein Landsknecht seinen verlorenen Arm zurück und eine hässliche Hexe wird zur Schönheit. Leopold, der Verwandlungskünstler hilft seinem Medicus dabei immer überzeugend.

Rettung für den Schwindler

Als Zeit für die Flucht wird, nimmt das Verhängnis seinen Lauf, als das Fürstenpaar Siegesmund (Stefan Hoffmeister) und Sieglinde (Andrea Hegel) zum Hohenzinken auf den Wunderheiler aufmerksam wird. Die Fürstin hat eine hässliche Nase. Der Medicus soll sie von dem Übel befreien, und dies immer unter dem Schutz des Scharfrichters (Alexander Müller), der durch wundersame Tropfen sein Liebesleben wieder in Schwung gebracht hat. Als der Schwindel auffliegt, landen der Medicus und seine Gehilfin auf dem Richtblock. Verwandlungskünstler Leopold lässt sich als Abgesandter des Königs in letzter Minute einen glanzvollen Auftritt einfallen und rettet den Medicus und Leopolds große Liebe die Josephine.

Die Theatergruppe wurde vom aufmerksamen Souffleurs-Ehepaar Lara und Julian Schmidt tatkräftig unterstützt. Die Darsteller haben hervorragend und mit viel Herzblut gespielt und ein Stück Mittelalter ins Hochsauerland gebracht. Sie wurden mit langen Schlussapplaus und Standing Ovations belohnt.

