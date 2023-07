Sommerurlaub: Sieben Ferientipps für Familien in Winterberg

Auf der Sommerrodelbahn am Erlebnisberg Kappe in Winterberg geht es mitunter mit bis zu 40 km/h den Berg hinab.

Winterberg. Winterberg hat in den Sommerferien für Familien viel zu bieten. Ein Tagesausflug reicht kaum. Die sieben besten Tipps von Rodelbahn bis Bowling.

Ferien müssen nicht immer irgendwo am Strand verbracht werden, gerade wenn man an einem Ort lebt, an dem andere Urlaub machen. Winterberg zum Beispiel. Und wer nicht direkt in Winterberg lebt, kann für die WP-Freizeittipps auch einen Tagesausflug einplanen, denn es lohnt sich, der Stadt einen Besuch abzustatten.

Der Goldene Pfad in Winterberg-Niedersfeld

Der Goldene Pfad lädt zu einer Rundtour die insgesamt fünf Kilometer lang ist. Insgesamt bieten zehn Stationen den Wanderern die Gelegenheit, den Alltag zu entschleunigen. Da gibt es den Landschaftsbalkon, der eine tolle Aussicht bietet. Station 3 wiederum bietet den Ohren mit Musica Natura ein tolles Naturerlebnis – ebenso wie Station 10, die Luftharfe. Dazwischen gibt es Ratschläge und kleine Anekdoten zu entdecken. Perfekt zum Loslassen und Naturerleben.

Der Goldene Pfad, Auf der Knippe 100, Winterberg-Niedersfeld

Die St.-Georg-Sprungschanze in Winterberg kann bei einer Führung neu entdeckt werden. Foto: WP

St.-Georg-Sprungschanze in Winterberg

55 Meter hoch: Die St.-Georg-Sprungschanze ist wohl die bekannteste und eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Winterberg. Wer sie im Sommer neu erleben will, kann sich für eine Führung anmelden. Dazu heißt es in einer Beschreibung der Stadt: „Wie fühlt sich eigentlich so ein „Adler“ hoch oben auf der Sprungschanze? Wie schnell ist man eigentlich beim Absprung und was ist der Schanzenrekord? Die Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen bekommst du bei unserer Schanzenführung.“ Die Führung ist immer sonntags, 10 bis 12 Uhr, inkl. Filmbeitrag und Fahrt mit dem Sessellift.

Anmeldung bis Freitag,16.30 Uhr bei der Tourist Information Winterberg oder direkt buchen auf: https://www.winterberg.de/aktivitaeten-wohlfuehlen/erlebnisangebote/#/experience/GER00020061405026155

Westdeutsches Wintersportmuseum in Neuastenberg

Seit 1998 wird in Neuastenberg die Entwicklung des für die Region so wichtigen Wintersports in einem Museum dokumentiert. Auf 250 Quadratmetern werden Kuriositäten und Filmaufnahmen gezeigt.

Immer Samstag und Sonntag, 15 bis 17 Uhr und nach Absprache. Neuastenberger Str. 19, Winterberg. Mehr Infos unter skimuseum-winterberg.de

Bowlingcenter in Winterberg

„Bowling-Spaß in schönem Ambiente“ verspricht das Winterberger Bowlhaus. Hier können sich Familien und Freunde austoben und Wettkämpfe veranstalten. An der Bar gibt es erfrischende Getränke – sogar Cocktails – und Snacks wie Pizza. Neben den Bowlingbahnen können auch Billard, Dart-Automaten und Airhockey ausprobiert werden.

Reservierungen unter 0162 8464 089. Orkestraße 2, Winterberg. www.bowling-winterberg.de

Escape-Room in Altastenberg

„Ein Schiff in Not, die Crew Tod und ihr kommt nicht so einfach von Bord. Das Schiff hat eine Mission und ein eigener Willen. Den richtigen Kurs fahren ist angesagt. Schafft ihr es rechtzeitig das Rätsel zu Lösen?“ So lautet die Beschreibung des Escape-Rooms Winterberg für das Rätsel „Der fliegende Hollaender“. Geeignet für Fortgeschrittene und Gruppen von 3 bis 5 Leuten. Blutige Anfänger sollten sich lieber an das Rätsel „Zurück in die Vergangenheit“ wagen. Dazu heißt es: „Geht in der Zeit zurück und landet in der ursprünglichen Kulisse der 70er Jahre. Ihr verfolgt die Geschichte von Louisl Petronella, die die Rätsel ihres Onkels lösen wollte – ohne Erfolg. Jetzt werdet Ihr herausgefordert, die Rätseln zu lösen. Unter Begleitung von Zeitgenössischer Musik. Gar nicht so einfach…“ Klingt spannend, ist es auch - und auch für Kinder geeignet. Im Netz lest ihr unter www.escaperoomwinterberg.de mehr zum dritten Rätselangebot.

Renauweg 48, Winterberg-Altastenberg. Reservieren geht auf deutsch, englisch und niederländisch unter 01516 4974348.

Die Panoramabrücke am Erlebnisberg Kappe in Winterberg lädt mit ihrem fantastischen Ausblick zum Verweilen ein. Foto: Ferienwelt Winterberg / WP

Erlebnisberg Kappe in Winterberg

Sammelt man Freizeittipps für Familien in Winterberg, kommt man um den Erlebnisberg Kappe nicht herum. Mit bis zu 40 km/h saust man auf der Sommerrodelbahn den Berg hinunter. 70 Hindernisse überwinden Besucher im Kletterwald. 1000 Meter lang ist die Fly-Line. 14 Stationen bietet der Naturerlebnispfad. Hier kommt jedes Familienmitglied auf seine Kosten.

Mehr Infos gibt es auf www.erlebnisbergkappe.de. Kapperundweg, Winterberg.

Der Kahle Asten ist immer ein Besuch oder eine Wanderung wert. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Kahler Asten Winterberg

Und zum Schluss der Kahle Asten, „König der Sauerländer Berge“. Wenn man in Winterberg ist, darf man diesen Ausblick nicht verpassen! Bis zu 100 Kilometer weit kann man im besten Fall sehen, zwei Wanderwege führen auf den Berg. Etappe 1 ist die Winterberger Hochtour (11 Kilometer) und Etappe 2 der Rundweg Kahler Asten (9,8 Kilometer). Meist sind die Wege aber generell gut ausgeschildert.

