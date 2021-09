Sommerwetter bleibt vorerst im HSK – Regenfront im Anmarsch

Hochsauerlandkreis. Das freundliche Sommerwetter bleibt im HSK – zunächst. Denn zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt zieht Regenwetter auf. Die Aussichten:

Das freundliche Spätsommerwetter im Hochsauerlandkreis der vergangenen Tage setzt sich auch noch in dieser Woche weitgehend fort. Bis zum Donnerstag bleibt das Wetter im HSK überwiegend sonnig mit nur einigen Nebelfeldern in den Frühstunden und Nachmittagstemperaturen von rund 20 Grad auf den Bergen und etwa 25 Grad in den Tälern. Zum Wochenende trübt es sich dann ein – vermutlich handelt es sich aber nur um ein Zwischentief.

Das Wetter auf dem Berg

Mit täglich rund 10 Sonnenstunden rund um das Wochenende und Temperaturen, die selbst auf dem Kahlen Asten teilweise bis knapp über 20 Grad ansteigen, legte der Spätsommer wie erwartet so richtig zu. Im Vergleich zu dem was wir vor einem Jahr erlebten ist dies allerdings noch gar nichts, denn damals klettern die Temperaturen selbst Mitte des Monats noch bis auf 27 Grad in die Höhe. Obwohl die warme Spätsommerlage noch einige Tage andauert, solche Temperaturen werden wir in diesem Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr erleben. Trotzdem sind es am Nachmittag sehr angenehme Werte um 20 Grad, die bis zum Donnerstag sogar noch geringfügig ansteigen können. Bei einem nur schwachen Wind und leichter Quellbewölkung am Nachmittag herrscht dabei ideales Wander-, Radfahr-, und Ausflugswetter. In den frühen Morgenstunden sind die Temperaturen oben auf den Bergen mit nur wenig unter 15 Grad so warm wie an einem Hochsommertag und beim Blick in die Täler, wo teilweise schon der Nebel wabert, kann man den nahenden Herbst doch schon erahnen. Dazu bleibt es an allen Tagen trocken mit etwas größeren Quellwolken. Dann steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit am Donnerstagnachmittag auf noch magere 20 Prozent an.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

„GAYA“ und „HERMELIMDE“ sind die Namen der Hochdruckgebiete, die uns nun seit Mitte der vergangenen Woche in ihrem Griff haben und die Temperaturen in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg bis auf rund 25 Grad in die Höhe getrieben haben. Interessant dabei ist allerdings, dass die Tagesdurchschnittstemperaturen beispielsweise an der Wetterstation Medebach seitdem kaum angestiegen sind. Sie liegen hier meist um 15 Grad und damit genauso hoch wie auch in den letzten Augusttagen, die von Regenwetter geprägt waren. Grund hierfür sind die sternenklaren und in dieser Jahreszeit auch wieder deutlich längere Nächte, die die Möglichkeit bieten, dass sich die Luft nach den warmen Nachmittagen schnell auskühlen konnte und sich dann über mehrere Stunden im frischen Bereich von nur einstelligen werten bewegt. So geht es auch in den kommenden Tagen weiter. Während die Frühstunden auf den Höhen rund um Winterberg und Willingen eher mild verlaufen, sind es in Medebach, Hallenberg und Marsberg meist nur zwischen 10 und 8 Grad. Mit viel Sonnenschein steigen die Temperaturen aber bis zum Donnerstag sogar noch mal auf hochsommerliche Werte zwischen 25 und 27 Grad an.

Das Wetter für den Nordkreis

Der Wechsel in der Großwetterlage, den wir Mitte vergangener Woche, also genau zum Wechsel vom meteorologischen Sommer in den Herbst erlebt haben, war schon sehr deutlich. Noch in den letzten Augusttagen lag ein Tiefdruckgebiet genau über Deutschland, mittlerweile wurde es aber von einem Hoch abgelöst, so dass aus der dichten Bewölkung und den häufigen Regenfällen nun strahlender Sonnenschein geworden ist. Dieses Hoch zeigt sich aktuell so beständig wie wir dies seit Mitte Juni nicht erlebt haben. So stellt sich nun die Frage, ob sich diese Wetterlage bis in den Oktober hinein fortsetzen kann oder ob ein erneuter Wechsel hin zu mehr Tiefdruckeinfluss den richtigen Herbst einläutet. Zunächst einmal bleibt unser aktuelles Hoch noch bis zum Donnerstag wetterbestimmend und die südliche Luftströmung verstärkt sie sogar noch ein wenig, so dass die Temperaturen in den kommenden Tagen nochmal einsteigen. Voraussichtlich wird der Donnerstag der wärmste Tag der Woche sein und dann erreichen wir am Nachmittag zwischen rund 25 Grad in Brilon und 26 oder 27 Grad im Ruhrtal. Gerade hier in den Tälern bleiben die Nächte aber frisch, so dass zum Sonnenaufgang teilweise nur einstellige Werte gemessen werden. Dazu ist der Wind im Allgemeinen nur schwach unterwegs und Quellwolken am Nachmittag bleiben noch harmlos.

Trend

Es wird deutlich unbeständiger: Am Freitag ziehen die ersten Schauer auf, noch bleibt es aber warm. Zum Wochenende kühlt es dann voraussichtlich deutlich ab und es kann häufiger regnen. Nach aktuellem Stand der Dinge setzt sich aber schon in der neuen Woche ein weiteres Hoch durch, die Temperaturen bleiben aber eher gedämpft.

