Sonne, Schauer und Sturm: Wechselhaftes Wetter im Sauerland

Brilon. Der Juni war sonnenreich, der Juli startet eher trüb. Es bleibt kühl, windig und unbeständig, aber auch die Sonne zeigt sich immer wieder.

Ganz ordentlich mit Schönheitsfehlern: bis Donnerstag zeigt sich die Sonne für mehrere Stunden pro Tag, Regenschauer müssen aber eingeplant werden

Das Wetter auf dem Berg

Mit insgesamt 303 Stunden Sonnenschein war der Juni der sonnenreichste seiner Art seit 1955 und nur zwei Monate überhaupt waren noch einige Stunden sonnenscheinreicher. Da war der vergangenen Samstag als Start in den Juli schon ein Schock, denn er brachte auf den Höhen keine Minute Sonnenschein, Temperaturen um 13 Grad, recht viel Wind und zeitweise Regen. Den Tiefpunkt dieser eher ungemütlichen Westwindwetterlage haben wir aber nun bereits überschritten. An dem böigen Westwind spüren wir aber, dass wir nah an Tiefdruckgebieten liegen, und dies wird sich auch bis zum Ende dieser Woche nicht ändern. So dürfen wir von Dienstag bis zum Donnerstag auf 7 bis 10 Stunden Sonne pro Tag hoffen, bei 15 Stunden, die um diese Jahreszeit möglich sind, ist das ganz ordentlich. Allerdings muss an allen Tagen auch mit etwas Regen oder einigen Schauern gerechnet werden. Dazu kommen die Temperaturen am Rothaarkamm nur mit einiger Mühe knapp über 15 Grad hinaus, in den Nächten sinken die Werte teilweise unter die 10-Grad-Marke. Dazu weht ein böiger Wind.

Die Medebacher Bucht und Marsberg

Insbesondere die nordöstlichsten Teile des Sauerlandes, konkret der Raum Marsberg, erreichten die kräftigen Niederschläge in Form von heftigen Gewittern in der zweitletzten Juniwoche nur sehr bedingt. In Kombination mit 300 Sonnenstunden und einer entsprechend hohen Verdunstung hat sich der Regenüberschuss aus dem Frühjahr nun mehr oder weniger aufgebraucht. Neues Wasser von oben ist also durchaus wünschenswert. In größeren Mengen wird es in den kommenden Tagen nicht fallen. Wir haben es zwar mit einer Westwetterlage zu tun, die mit feuchten Luftmassen verbunden ist, nur hin und wieder ziehen aber einige Schauer über die Niederlande und Belgien bis in die Medebacher Bucht. Gerade hier werden sie nochmals von den Bergen westlich der Täler aufgehalten, so dass es im Gegensatz zum Rest des Sauerlandes auch an einem Tag trocken bleiben kann. Die Temperaturen kommen meist nur knapp über die 20-Grad-Marke hinaus, wenn es nachts aufklart, geht es bis auf einstellige Werte in den Keller.

Das Wetter für den Nordkreis

Der Wind spielt in dieser Woche gerade auf den freien Feldern der Briloner Hochfläche eine größere Rolle. Wir spüren, dass wir nur am Rande des Hochs liegen und das Tiefdruckgebiet über Westeuropa einen größeren Einfluss auf uns hat. Die Luftdruckunterschiede sind recht groß und dementsprechend kann der Wind zeitweise Böen von 50 km/h erreichen. Dies vor allem im Umfeld von einigen Schauerstaffeln, die bis Donnerstag über uns ziehen können. Besonders am Vormittag ist es allerdings oft recht freundlich und auch zwischen den kurzen Regenphasen zeigt sich die Sonne häufiger. Insgesamt können es durchaus bis an die zehn Stunden pro Tag werden, aufgrund des Windes und seiner Herkunft von der Nordsee und vom nördlichen Atlantik kommen die Temperaturen aber nicht so recht in Schwung. Sie klettern nur in den Phasen mit Sonnenschein kurz mal über die 20-Grad-Marke, in etwas höheren Lagen bleiben sie auch durchweg darunter. Nach Abzug der letzten Tagesschauer lockern den Wolken in den Nächten oftmals auf.

