Sonne zurück im HSK: Die besten Ausflugsziele für Familien

Hochsauerlandkreis. Sonne und wärmere Temperaturen haben sich noch einmal für den HSK angekündigt. Was man bei gutem Wetter als Familie alles unternehmen kann:

Das Wetter bei uns im Sauerland lässt zu wünschen übrig: Anstatt warmer Temperaturen und Sonnenschein erleben wir tristes, unbeständiges Wetter und viel Regen. Am kommenden Wochenende steigen die Temperaturen jedoch auf bis zu 20 Grad an und der September lässt auf einen späten Altweibersommer hoffen. Da möchte man natürlich jede Sonnenstunde so gut wie möglich ausnutzen und mit seinen Kindern etwas unternehmen. Wir haben für Sie die schönsten Familienausflugstipps zusammengestellt, um die letzten Sommertage noch mal richtig genießen zu können.

Lesen Sie auch: Kita-Leiterin aus Brilon spricht offen über Fachkräftemangel

Ausblick und Abfahrt ins Tal

Für wanderbegeisterte Familien, deren Kinder nicht mehr ganz so klein sind, bieten die Bruchhauser Steine genau das richtige Ausflugsziel: Die Wege sind auch mit der ganzen Familie gut zugänglich und der Feldstein eröffnet die atemberaubende Aussicht aufs Tal und über die ganze Region. Im Informationscenter können Eltern eine archäologische Ausstellung begutachten, während Kinder die Möglichkeit haben, sich auf dem Waldspielplatz auszutoben. Auch Hunde dürfen an der Leine mitgeführt werden, da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt. Die Bruchhauser Steine können von Dienstag bis Sonntag von 10-18 Uhr besucht werden. Die Kosten liegen für Erwachsene bei 5,50€, für Kinder von 6 bis 16 Jahren bei 3,00€ und für eine Gebühr von 12,00€ kann sogar ein Familienticket erworben werden. Im Anschluss muss der Spaß aber noch nicht vorbei sein, da die Bruchhauser Rodelbahn „Sternrodler“ ganz in der Nähe liegt. In Zweier-Bobs geht es den Berg hinauf und bei der Abfahrt durch sieben Kurven talwärts kann eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h erreicht werden. Da genügend Abstand zwischen den Bobs gewährleistet wird, kann jeder Fahrer seine Geschwindigkeit selber bestimmen. An Wochenenden öffnet die Bahn um 10 Uhr, unter der Woche um 11 Uhr und schließt erst abends gegen 18 Uhr. Bis Anfang September können Sie freitagabends das Flutlichtrodeln von 18 bis 21 Uhr ausnutzen. Die Kosten variieren je nach Anzahl der Fahrten für Kinder bis zu 19,50€ und für Erwachsene bis zu 27,00€.

Lesen Sie auch: Mitarbeiter im Aldi Olsberg verweigern einem Mädchen den Toilettengang

Eine weitere Empfehlung bei gutem Wetter ist ein Ausflug zum Diemelsee mit den unterschiedlichsten Aktivitäten -darunter actionreiche Erlebnisse oder einfach nur Entspannung. Zum Radfahren führen verschiedene Rundtouren rund um den See, die zum „Raderlebnis Park Diemelsee“ gehören. Durch eine Erweiterung sind diese Touren neuerdings im Radwegenetz an die umliegenden Regionen angeschlossen, sodass Sie den Diemelsee von fast überall mit dem Rad erreichen können. Falls Sie danach noch nicht genug haben, können Sie sich bei mehreren Bootsverleihen Elektro-, Ruder- oder Tretboote ausleihen und den Diemelsee vom Wasser aus erkunden. Auch eine Schifffahrt mit der „Muffert“ ist lohnenswert, da die Crew ihre Gäste mit Getränken, Kuchen und Eis auf dem Sonnendeck verwöhnt. An den vielen Badestränden laden Strandcafés und große Kinderspielplätze zum Verweilen ein. An zwei Hundestränden wird sicherlich auch Ihr Vierbeiner Spaß haben und sich im See abkühlen können.

Kart- oder Achterbahn?

Wer dieses Jahr noch mal einen Freizeitpark besuchen möchte, der kann bis zum 22. August noch einen Abstecher ins Fort Fun Abenteuerland machen: Achterbahnen, Wildwasserbahnen, der Drachenflieger oder das Riesenrad -hier ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Für die ganz Kleinen sind der Kids Place, die Marienkäferbahn oder Old MacDonalds Treckerfahrt das Richtige. Zusätzlich können Besucher bei der Zugshow „La Fiesta Revuelta“ mit der ganzen Familie mitfiebern und sich von atemberaubenden Stunts in den Bann ziehen lassen. Im Abenteuercamp können Sie eine Übernachtung im Stil kanadischer Blockhäusern verbringen oder ein Zimmer in einem Gasthof mieten. Für Ihr leibliches Wohl ist dabei gesorgt: In mehreren Restaurants können Sie Essen und Getränke erwerben. Für Kinder von 90 bis 150 cm Körpergröße kostet eine Tageskarte 23,50€ und für alle Personen ab 150 cm 29,90€.

Lesen Sie auch: Razzia gegen bandenmäßigen und illegalen Welpenhandel in Medebach

Auch die Kartbahn in Niedersfeld ist einen Familienausflug wert: Die Strecke ist 980 Meter lang und läd Besucher ein, einmal richtig aufs Gas zu drücken und sich wie ein Rennfahrer zu fühlen. Montag bis Freitag hat die Bahn von 13 bis 18 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine achtminütige Fahrt kostet dabei 10€, es werden jedoch auch Gruppenpreise angeboten. Ab einem Alter von vier Jahren dürfen Kinder im Doppelsitzer bei ihren Eltern mitfahren und ab acht Jahren sogar alleine.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon