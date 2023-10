Sorgenkind Wald: Winterberg bekommt wichtige Unterstützung

Winterberg. In vielen Wäldern, wo sonst Bäume dicht und dicht standen, herrscht freie Sicht. Auch rund um Winterberg. Nun will eine Organisation helfen:

Wälder sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Klimaschützer, Erholungsstätte für die Menschen sowie ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, weil er Holz produziert und Arbeitsplätze schafft. Stürme, Trockenheit, die Massenvermehrung des Borkenkäfers haben auch in den Winterberger Wäldern deutlich sichtbare Spuren hinterlassen. In vielen Wäldern, wo sonst Bäume dicht und dicht standen, herrscht mittlerweile freie Sicht. Jetzt geht es darum, den Wald wieder fit zu machen für die Zukunft. Ein wichtiger Punkt hier wird sein, den Wald wieder aufzuforsten und genau hier setzt die gemeinnützige non-Profit-Organisation WaldLokal an: „Komm rein, pflanz doch einen mit“ soll ein „Rezept“ zur lokalen Wiederaufforstung sein.

Winterberg macht dabei unter Schirmherrschaft der Volksbank Sauerland eG mit: So arbeitet der Forstbetrieb mit „WaldLokal“ seit einigen Wochen zusammen. Noch in diesem Jahr werden rund 2.100 junge Bäume auf einer städtischen Fläche in Niedersfeld gepflanzt. Bürger, Unternehmen, aber auch Schulen und Vereinen können das Projekt unterstützen. „Viel pflanzen hilft auch viel, daher haben wir mit WaldLokal eine weitere Initiative die unsere Wiederaufforstung voran treibt“, so Matthias Koch vom Forstbetrieb der Stadt Winterberg. Auch der Forstbetrieb hat mit der Wiederaufforstung begonnen und hat alleine in diesem Frühjahr 240.000 neue Pflanzen gesetzt, das entspricht einer Fläche von 70 Hektar.

Spenden für klimastabile Wiederaufforstung

Mit WaldLokal können sich alle Bürger, Vereine oder Unternehmen mit Spenden auf das Spendenkonto DE79 4145 0075 0000 0283 57 an der Wiederaufforstungen in Winterberg beteiligen. Die Spenden werden treuhändisch von der WaldLokal GmbH verwaltet. Auf der Homepage www.waldlokal.com finden Interessierte verschiedenste Möglichkeiten, die große Aufgabe mit zu schultern. Die Übernahme der Schirmherrschaft ist für uns eine Selbstverständlichkeit, denn sie spiegelt sich im Rahmen des Nachhaltigkeitsgedankens auch in unseren Unternehmenswerten wider und zeigt unsere Verbundenheit zum Sauerland“, erläutert Andreas Ermecke, Vorstand der Volksbank Sauerland. „Unser Dank gilt der Stadt Winterberg für die gute Zusammenarbeit.“

Pflanzfest auf der Hochheide

Gemeinsam mit allen Spenderinnen und Spendern, aber auch allen Freundinnen und Freunden unseres heimischen Waldes sollen beim 1. Winterberger Pflanzfest am Freitag, 27.10.2023 um 14.00 Uhr zur Hochheide, Fläche am hinter der Schranke am obersten Heideplatz, ein. „An diesem Tag hat jeder die Möglichkeit, die kleinen Pflänzchen zu setzen und dabei zu sein, wenn ein neuer Wald entsteht“, so Matthias Koch. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter www.waldlokal.com/machmit/pflanzfeste gebeten

