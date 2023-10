Spätersommer kehrt im Sauerland zurück: Doch der Herbst naht

Hochsauerlandkreis. Es wird sonnig und teils 20 Grad und wärmer im Hochsauerland. Schon bald werden die Wetteraussichten unsicher und vermutlich wird es herbstlich.

In den kommenden Tagen bleibt es im Sauerland insgesamt weiterhin ruhig und die Temperaturen zeigen wieder einen Aufwärtstrend. So sind vor allem am Samstag erneut verbreitet Temperaturen um 20 Grad möglich. Zum Sonntag wird unser Wetter zunehmend ungewisser. Neben Sonne sind auch Wind und einige Schauer nicht auszuschließen. Denn: Bis zum Wochenende schiebt sich ein Hochdruckgebiet immer weiter über Mitteleuropa schiebt und von Süden her Mittelmeerluft heranführt. Diese kämpft gegen Ende des Wochenendes mit kühler Luft aus dem Norden, die uns aber nach derzeitigem Stand nur am Rande streift. Bereits Mitte nächster Woche steht wieder warme Luft vor der Tür, die wohl eine weitere Hochdruckphase bis kurz vor Monatsmitte einläutet, bevor sich in der zweiten Monatshälfte zunehmend herbstliches Wetter ankündigt.

Das Wetter auf dem Berg

Nachdem am Montag mit Temperaturen von 21,2 Grad einer der wärmsten Tage seit Beginn der Wetteraufzeichnungen am Kahlen Asten erreicht wurde, zog am Dienstag eine Kaltfront mit viel Wind und Regen über das Sauerland hinweg. Es folgte eine deutliche Abkühlung zur Wochenmitte, die nun allmählich aber wieder in eine neuerliche Wärmephase übergeht. Diese Phase beginnt am Freitag nur sehr allmählich, denn noch liegen die Temperaturen mit Werten zwischen 15 bis 19 Grad in einem eher frischen Bereich. Dazu kann sich die Sonne aber bereits für längere Zeit durchsetzen und es ist weitgehend trocken. In der Nacht zu Samstag bleibt es überwiegend sternenklar und zum Morgen bildet sich in den Tälern teilweise Nebel. Tagsüber ist es weitgehend freundlich mit nur einigen hohen Wolkenfeldern. Die Sonne scheint aber meist durch sie hindurch und die Temperaturen steigen wieder auf Werte um 18 Grad an. Für die Jahreszeit sind dies rund 5 bis 7 Grad zu viel. Am Sonntag sind die Zeichen noch nicht vollständig klar. Nachdem in den vergangenen Tagen noch einiges auf einen neuerlichen Nachschlag des Spätsommers hingedeutet hatte, sieht es derzeit dann doch eher nach einem kühleren und wolkigeren Tag aus. Die Temperaturen bleiben meist unter der 20 Grad-Marke.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad sind auch in den Sauerländer Tälern durchaus selten. Am vergangenen Montag war es teils wieder so weit. An unserer Wetterstation in Westheim bei Marsberg erreichte die Temperatur 25,6 Grad. Noch kein Rekord, doch bis dahin fehlten nur etwa 1-2 Grad. Auch in den kommenden Tagen bewegen wir uns weiterhin eher am oberen Ende des um diese Jahreszeit üblichen Wetters. Der Freitag ist noch vergleichsweise kühl mit Höchstwerten um oder knapp unter der 20 Grad-Marke. Am Samstag klettern sie aber deutlich in die Höhe. Am Nachmittag ist es bei Werten zwischen rund 19 und 22 Grad wieder recht warm. Dazu sind hohe Wolkenfelder unterwegs, insgesamt ist der Eindruck weiterhin sommerlich. Zum Sonntag bleiben die weiteren Aussichten derzeit sehr wechselhaft. Voraussichtlich zeigt sich die Sonne dazu trotzdem für viele Stunden, auch wenn mal einige Wolkenfelder durchziehen. Die Temperaturen liegen dagegen noch absolut im Dunkeln. Während in den vergangenen Tagen noch verbreitet Werte von deutlich über 20 Grad vorhergesagt wurden, sind nach derzeitigem Stand nur noch Werte zwischen 14 und 18 Grad zu erwarten.

Das Wetter für den Nordkreis

Auch rund um Brilon und Olsberg endete die sommerliche Phase der ersten beiden Oktobertage abrupt. Während am vergangenen Montag noch rund 25 Grad oder sogar mehr gemessen wurden, zog am Dienstag eine kräftige Kaltfront über die Ruhr und die Briloner Hochfläche hinweg. Dabei wehte der Wind teils mit Böen um 60 km/h oder mehr und es regnete 15 Liter pro Quadratmeter. Seitdem ist es aber bereits wieder trocken, wenn die Temperaturen auch meist unter der 15 Grad-Marke blieben. Es waren die kühlsten Tage seit Mai – der Herbst versucht also doch Fuß zu fassen. In den kommenden Tagen kommen wir aber erneut in den Bereich von spätsommerlicher Warmluft und so klettern die Werte zumindest am Samstag nochmals auf mehr als 20 Grad in die Höhe. Ganz makellos ist das Wochenendwetter aber nicht, denn einige hohe Wolkenfelder sind wohl an beiden Tagen unterwegs. Nach derzeitigem Stand bringen sie aber nur wenige Tropfen oder mal einen kurzen Schauer. Insgesamt herrscht damit noch einmal gutes Wander-, oder Radwetter – nur die kräftigen Windböen muss man beachten. Zum Montag bleibt es weiter leicht wechselhaft mit Sonne, Wolken und ein paar Regentropfen.

Trend: Nach dem noch recht netten Start in die kommende Woche dürfte uns dann doch bald das Herbstwetter einholen. Die Modelle berechnen nun doch immer häufiger eine wechselhaftere Lage mit Temperaturen von verbreitet unter 15 Grad. In der neuen Woche nach kurzem Durchhänger allmählich wieder länger sonnig und um die Wochenmitte wieder deutlich zu warm für die Jahreszeit. Die Temperaturen können wieder Werte zwischen 18 und knapp 25 Grad erreichen. Zur Monatsmitte zunächst insgesamt wechselhafter mit Regen und auch kühler, der genaue Verlauf ist aber noch schwer vorherzusagen. Aber: Die Heizsaison startet nun also.

