Spätsommer-Wochenende im HSK bringt viel Sonne

Hochsauerlandkreis. Das Wochenende im HSK wird überwiegend sonnig und recht warm. Danach geht es wechselhaft weiter. Unser Wetterexperte hat mehr Details.

Wer sich am Wochenende im Hochsauerlandkreis freundliches Altweibersommerwetter wünscht, der wird wohl erhört werden. Nach einem anfangs noch bewölkten Freitag wird es im Tagesverlauf schon allmählich besser. Der Samstag zeigt sich dann fast durchweg mit Sonnenschein bevor im Laufe des Sonntags wieder einige Schauer aufkommen.

Das Wetter auf dem Berg

Am Mittwochabend um kurz nach 21 Uhr begann auch im Sauerland die dritte Jahreszeit. Der Herbst ist da, denn die Sonne stand über dem Äquator zu diesem Zeitpunkt genau im Zenit, also in einem Winkel von 90°. Sie macht sich nun auf den Weg weiter nach Süden, um dort am 21. Dezember den südlichen Wendekreis zu erreichen und dann bei uns den Winter einzuläuten. Das Herbstwetter ist aktuell aber noch ein Stück entfernt und dass obwohl Tief „TIM“ aktuell mal etwas mehr Wolken und auch einen lebhaften Südwestwind mitbringt. Diese kurze Episode endet aber bereits im Laufe des Freitags wieder, denn das Windfeld verlagert sich weiter zur Ostsee und bei uns nehmen die Auflockerungen aus Südwesten allmählich zu. Einzelne Regenschauer oder etwas Nieselregen, welcher am Vormittag noch fallen kann, lässt ab den Mittagsstunden nach. Der Samstag beginnt dann oft mit Nebel oder Hochnebel, welcher sich aber bis zum späten Vormittag auflöst und dann zeigt sich die Sonne für längere Zeit. Mit einem mäßigen Südwind steigen die Temperaturen zudem auf für die Jahreszeit durchaus warme 18 Grad auf dem Kahlen Asten und etwa 20 Grad in Winterberg. Auch der Sonntag beginnt freundlich, erst gegen Nachmittag einzelne Schauer möglich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Spätsommer, Altweibersommer ? Was ist das eigentlich genau und wo liegen hier die Unterschiede ? Beim Spätsommer handelt es sich im Grunde nur um eine Verlängerung des Hochsommers, welcher aber mit den auslaufenden Hundstagen rund um den 23. August beendet wird, egal wie sich die Wetterlage gestaltet. Bleibt es auch nach dem Herbstanfang weiter freundlich, so spricht man anschließend von Altweibersommerwetter. Der Name kommt von Spinnweben, die in der nun tiefer stehenden Sonne oftmals so grau glänzen wie das Haar von „alten Weibern“. Ein ideales Beispiel hierfür erleben wir bereits an diesem Wochenende, denn auch rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg zieht Tief „TIM“ pünktlich zum Freitagnachmittag ab und die Sonne zeigt sich noch ab und an. Der Samstag beginnt dann gerade hier in den Tälern mit einigen dichteren Nebel-, und Hochnebelfeldern, die sich im Laufe des Vormittags erst zögerlich auflösen. Am Nachmittag ist es dann aber freundlich und warm mit deutlich über 20 Grad. Ähnliche Temperaturen erwarten wir auch für den Sonntag, am Nachmittag wird es dann aber wolkiger und einzelne Schauer sind nicht ausgeschlossen. Die neue Woche startet dann insgesamt unbeständiger.

Das Wetter für den Nordkreis

Über den bisher absolut spätsommerlich verlaufenen September kann sich eigentlich niemand beschweren. Es war selten zu warm, meistens trocken und es herrschten damit ideale Verhältnisse zum Wandern, Radfahren oder zu anderen Aktivitäten im Freien. Nach dem kurzzeitig mal etwas ungemütlicheren Start in den Freitag wird es bereits im Laufe des Tages wieder besser und gerade die Nordseite des Rothaargebirges kann, ausgelöst durch den böigen Südwestwind, noch einige größere Wolkenlücken erhaschen. So endet der Tag deutlich ruhiger als er begonnen hat. In der Nacht zu Samstag erinnert sich die Luft aber an die Feuchte des Vortages und so bildet sich bei abkühlenden Temperaturen häufig Nebel oder Hochnebel. Dieser löst sich Ende September oftmals nur sehr langsam auf und so dauert es wohl bis gegen 10 Uhr bis wir am Samstag die Sonne sehen. Dann allerdings kann sie sich richtig gut durchsetzen und die Temperaturen mit Unterstützung des Sauerlandföhns vielleicht sogar auf bis zu 25 Grad in die Höhe treiben. Nach einer weiteren meist klaren Nacht zeigt sich auch der Sonntag für lange Zeit ruhig und auch meist freundlich. Nachmittags werden die Wolken dann aber etwas dichter und es kann auch mal einen kurzen Regenschauer geben. Am Montag dann meist viele Wolken und etwas häufiger nass.

Trend

Nach einem unbeständigen Start in die neue Woche bessert sich unser Wetter im Laufe des Dienstags und vor allem am Mittwoch wieder. Die Temperaturen bleiben aber meist unter der 20 Grad-Marke. Zum Ende der Woche allgemein wechselhafter und eine deutliche Abkühlung ist wahrscheinlich.

