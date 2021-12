Spannend: Olsberger „Strunzerdaal“ erscheint zum 40. Mal

Olsberg. Sie steht für eine spannende Zeitreise durchs Jahr: Der Olsberger Heimatbund stellt seine neue Chronik vor. Zum 40. Mal erscheint „Strunzerdaal“.

Gleich zwei Jubiläen hat die Olsberger Chronik „Strunzerdaal“, die gerade druckfrisch erschienen ist, in diesem Jahr zu feiern: Zum einen ist die 40. Ausgabe fertiggestellt, zum anderen verantwortet der gleichnamige Arbeitskreis des Heimatbundes der Stadt Olsberg nun bereits seit fünf Jahren die Olsberger Chronik. Und: Weit mehr als einhundert Autoren aus der Kernstadt und den Ortsteilen haben in dieser Zeit vielfältige Textbeiträge geliefert.

Trotz der Pandemie ist eine spannende Ausgabe gelungen, die stolze 194 Seiten umfasst. „Wie 2020 mussten die meisten Veranstaltungen wie Schützenfeste, große Jubiläumsfeiern und vieles mehr ausfallen. Wir hätten gerne – wie zu normalen Zeiten üblich – darüber berichtet. Aber selbstverständlich beinhaltet unsere Chronik ausführliche Texte etwa zum 100-Jährigen des Musikvereins Eintracht oder zum 700-jährigen Dorfjubiläum in Wiemeringhausen“, sagt Redaktionsleiter Willi Häger.

Altkreis Brilon Verkaufsstellen Der „Strunzerdaal“ ist ab sofort für 12 Euro bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: in Olsberg: Apotheke am Markt, Liese im Hit, Sparkasse Hochsauerland, Volksbank Sauerland und Voksbank Brilon, in den Ortschaften: bei Birkhölzer in Assinghausen, Bäckerei Caspari in Wiemeringhausen und im Südtiroler Backhaus in Elpe. Weitere Infos: www.heimatbund-olsberg.de

Viel Neues im Stadtbild

Von den Abrissen des Krankenhauses und der alten Volksschule in Bigge bis hin zu Graffiti-Kunst und der neu gestalteten Stadtbücherei sind trotz der Pandemie weitere spannende Themen gefunden worden. „Es hat sich auch in diesem Jahr auf verschiedenen Ebenen viel getan, das sich lohnt, festgehalten zu werden“, sagt Egon Specht vom Redaktionsteam. Dazu kommen lesenswerte historische Rückblicke zum Beispiel auf den Wetterzug im Philippstollen oder die Badeanstalt in der Elpe in Gevelinghausen. Berichte aus den Bildungseinrichtungen, von Vereinen sowie so einige unterhaltsame Geschichten und Gedichte runden die Chronik ab. Aber auch die vielen Maßnahmen und einige Zahlen zur Pandemie, die das Jahr 2021 komplett prägte, sind Inhalt des 40. Olsberger Heimatblattes.

„Viele Menschen sind wahrscheinlich die Nachrichten über die Pandemie und die immer noch gültigen Einschränkungen des Alltagslebens leid. Wir haben uns trotzdem entschlossen, auch in diesem Jahr über die damit zusammenhängenden Ereignisse zu berichten. Schließlich versteht sich der Strunzerdaal für Olsberg und seine Dörfer auch als Gedächtnis der Zeitgeschichte, die es unbedingt auch für eine spätere Leserschaft zu dokumentieren gilt“, sagt Jochen Droste, der unter anderem für das wertvolle Endlektorat verantwortlich ist. Er betont: „Auch wir vom Redaktionsteam hatten uns pandemiebedingt bis Ende Juni noch kein einziges Mal treffen können!“ Umso dankbarer ist er, dass die Chronik nun vorliegt.

„Dass auch im zweiten Corona-Jahr eine so bunte Themenmischung in der Chronik entstehen konnte, ist zahlreichen Bürgerinnen und Bürger aus den Ortsteilen, den Institutionen und Vereinen zu verdanken. Dafür ist die Redaktion allen dankbar, die in Wort und Bild Beiträge bereitgestellt haben“, zieht Willi Häger ein Fazit. Und noch einen „Glücksgriff“ haben die „Strunzerdaaler“ getan: Mit Nicole Hartmann, Mitarbeiterin bei Satz und Druck Kemmerling GmbH, gestaltet seit fünf Jahren eine Olsbergerin das Heimatblatt. „Sie kennt sich bestens aus und hat gestalterisch ein tolles Händchen“, betont Willi Häger.

