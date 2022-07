Spannende Lektüre: Das bietet die Chronik über Altastenberg

Winterberg. Altastenberg hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Egal ob 30-jähriger Krieg, Hexenverfolgung und die NS-Zeit. Das bietet die neue Chronik:

Die große Altastenberger Dorfchronik ist jetzt fertig geworden und kommt voraussichtlich Ende August auf den Markt. Auf 360 Seiten hat Ortsheimatpfleger Ulrich Pape die Entstehung, Besiedlung und Entwicklung des Höhendorfs im Laufe der vergangenen 500 Jahre festgehalten.

„Mit dieser Chronik möchte ich einen Beitrag zur Geschichte Altastenbergs leisten, um sie auch nachfolgenden Generationen zu erhalten“, betont Ulrich Pape. Ausdrücklich unterstreicht er, dass es sich um kein hochwissenschaftliches Buch handelt, sondern vielmehr möchte er allen Interessierten ein informatives, erheiterndes, nachdenklich machendes aber auch verlässliches Nachschlagewerk präsentieren.

Übersetzung der alten Schrift

Und das nach sechs Jahren mühsamer Kleinarbeit, nachdem Ulrich Pape 2016 das Amt des Ortsheimatpflegers übernahm. Damals bot sich die Gelegenheit mit Vikar Klaus Engel im Pfarrhaus alte Unterlagen und Bücher zu sichten, die von Ortsheimatpfleger Josef Pape bereits aus den 50er Jahren im 20. Jahrhundert stammten. Unter diesen alten Schätzchen befand sich auch ein handschriftlich abgefasstes Buch des Pfarrers Friedrich Ernst mit dem Titel: „Chronik der Pfarrgemeinde Alt-Astenberg“.

Mit diesem Fundus war auch das Interesse Papes geweckt, die Geschichte seines Heimatdorfes in einem Buch zu veröffentlichen. Doch damit stand er auch vor einem Problem, denn die meisten Aufzeichnungen waren in den alten deutschen Schriften Kurrent und Sütterlin) verfasst, Handschriften, die auch dem Ortsheimatpfleger nicht geläufig waren und die er sich erst zu eigen machen musste.

Heidenstraße und Kreuzbergkapelle

Doch mit Übersetzen war es nicht getan, es musste in Bibliotheken und Antiquariaten geforscht werden und alle anderen sich bietende Quellen, unter anderem auch Wikipedia-Plattformen, angezapft werden. Zudem erhielt Ulrich Pape von verschiedenen Autoren Hinweise und Anregungen, wo er auch noch recherchieren konnte, auch wenn er sich schon früher mit der Geschichte Altastenbergs beschäftigt hatte. Hatte er doch so einiges über die „Heidenstraße“, die Kreuzbergkapelle, die Entstehung „Lichtenscheids“ und die verscheiden Flurnamen gelesen.

„Was kann ich für die Gemeinschaft tun?“ Das habe ihn dazu bewogen, diese Chronik zu erarbeiten, so Pape. Dabei sei es ihm ein besonderes Anliegen gewesen, das Leben in der Dorfgemeinschaft von Jung und Alt wieder stärker ins Bewusstsein der Einwohner zu rücken.

Breiten Raum in dem gelungenen Werk nimmt gleich auf den ersten Seiten die Entstehung des Dorfes auf dem „Lichten-scheid“ an der Nordseite des Kahlen Astens Ende des 15. Jahrhunderts ein. Vor allem auch wie das Leben in den letzten fünf Jahrhunderten war, als die Bevölkerung von Kriegen von im Herzogtum Westfalen, zu dem auch Altastenberg gehörte, nicht verschont blieb. Über den dreißigjährigen Krieg wird ebenso berichtet wie über die Kampfhandlungen um Altastenberg im zweiten Weltkrieg. Die Abgrenzung der Höhendörfer zu Wittgenstein spielt eine Rolle und was es mit der Hexenverfolgung im Mittelalter auf sich hatte, wird geschildert. Auch welche Rechte die Grafen von Waldeck und die Kölner Erzbischöfe in der Freigrafschaft Nordenau für sich in Anspruch nahmen, wird erwähnt. Etliche Seiten sind schließlich auch dem kirchlichen Leben und den Geistlichen, die den Ort ebenso mitgeprägt haben wie der Tourismus in der Nachkriegszeit, gewidmet.

Während zu der Vor- und Frühgeschichte des Lichtenscheids Datumsangaben nicht mehr genau beziffert werden können, umfasst die Chronik von Altastenberg den Zeitraum von 1484 bis 2006.

Die Chronik zum Preis von 29,90 Euro kann ab sofort bei der Tourist-Info (02981/1241) vorbestellt werden. Außerdem sind auch Bestellungen unterinfo@altastenberg.de möglich.

