Sparkasse Marsberg: 13 Verletzte bei Pfefferspray-Angriff

Marsberg. Bei einem Streit in der Sparkasse in Marsberg sprüht ein Mann plötzlich Pfefferspray. Die Polizei rückt an. Der Täter muss sogar ins Krankenhaus.

Wie die Polizei im Hochsauerland am Montag mitteilt, kam es bereits am Freitag gegen 15:50 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Sparkasse in Marsberg. Ein 57-jähriger Marsberger sprühte daraufhin mit Pfefferspray im Bankgebäude auf der Hauptstraße umher.

Lesen Sie auch:Marsberg: Bürgermeister Thomas Schröder warnt vor AFD

In den Räumlichkeiten waren zum Zeitpunkt der Tat mehrere Personen anwesend. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden insgesamt 13 Personen durch das Pfefferspray leicht verletzt. Es waren sowohl Kunden, als auch Bankmitarbeiter betroffen.

Lesen Sie auch:Brilon: Fleischwurst mit Rattengift in den Garten geworfen

Der erheblich alkoholisierte Beschuldigte wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen und im Anschluss in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon