Sparkassen im HSK im Zeichen von Krieg, Krise und Zinswende

Hochsauerlandkreis. Die Sparkassen im Hochsauerland ziehen Bilanz des Krisenjahres 2022. Bei fast fünf Milliarden Euro liegt die gemeinsame Bilanzsumme. Und sonst?

Eines der anspruchsvollsten Jahre der vergangenen Jahrzehnte liegt zurück: das dritte Jahr mit Corona, der ab Februar beginnende Krieg in Europa, gestiegene Energiekosten und die Zinswende. Nicht zuletzt bereiteten steigende Rohstoffpreise und mangelnde Verfügbarkeit von Material allen Unternehmen Sorgen. Die drei Sparkassen im HSK ziehen Bilanz.

Mit 4,85 Milliarden Euro lag die Bilanzsumme mit 3,1 Prozent dennoch über dem Vorjahr. Die Kundeneinlagen stiegen auf 3,664 Milliarden Euro, die Gesamtausleihungen, auf 3661 Milliarden Euro. Mit neuen Krediten in Höhe von 828,4 Millionen Euro kurbelten sie die Wirtschaft im Sauerland an. Die Sparkassen stellten ihren Firmenkunden im zurückliegenden Jahr gewerbliche Darlehenin Höhe von 456,4 Millionen Euro bereit. „Die Stärkung und Förderung der mittelständischen Wirtschaftgehört zu unserem Kerngeschäft“, so Ingo Ritter, Vorsitzender der Sparkasse Hochsauerland.

Bei der Geldanlage persönlichen Lebensumstände mit einzubeziehen

Die Nachfrage nach Krediten schwächte sich im zweiten Halbjahr in Folge steigender Zinsen allerdings ab. Dennoch blieb unterm Strich ein starkes Plus. Trotz aller Herausforderungen im letzten Jahr konnten die privaten Haushalte rund zehn Prozent des verfügbaren Einkommens zurücklegen und damit in etwa so viel wie vor der Pandemie. Im zurückliegenden Geschäftsjahr kam es zu einem Wachstum der Kundeneinlagen von 119,1 Millionen Euro. „Auch wenn die Zinsen steigen ist es von elementarer Wichtigkeit bei der Geldanlage seine persönlichen Lebensumstände mit einzubeziehen Aktien und Fonds sind wichtige Bausteine bei der Vermögensbildung“, erläutert Ernst-Michael Sittig, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Arnsberg-Sundern. Die Gesamtersparnisbildung beläuft sich im Jahr 2022 auf 230,9 Millionen Euro, davon wurden 112,0 Millionen Euro in Wertpapiere angelegt.

Im ersten Halbjahr war zunächst die Kreditnachfrage für Immobilienfinanzierungen weiterhin auf einem schwungvollen Niveau. „Im Verlauf des Jahres 2022 stiegen die Baufinanzierungszinsen stark an, sodass immer mehr Menschen den Traum der eigenen vier Wände vorerst auf Eis legten oder gar nicht weiterverfolgten“, resümiert Peter Schulte,Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mitten im Sauerland. Die Sparkassen bewilligten Darlehen für Wohnungsneubau und Immobilienkäufe in Höhe von 298 Millionen Euro. Etwas Zurückhaltung war bei den Konsumkrediten zu spüren. Insgesamt wurden hier 66,8 Millionen Euro im vergangenen Jahr bewilligt.

Sponsoring in Höhe von 1,2 Millionen Euro

In den vergangenen Jahren hat Covid Vereinen und gemeinnützigen Organisationen große Probleme bereitet. Die Sparkassen im Hochsauerland haben durch umfassende Spenden und vielfältigen Sponsoring in Höhe von 1,2 Millionen Euro zahlreiche soziale, schulische, kulturelle und sportliche Engagements unterstützt.

Das Jahr 2022 sah eine Renaissance des Bausparens. Aufgrund der stark angestiegenen Zinsen haben viele Kunden das Bausparen als Zinssicherungsinstrument für sich entdeckt. „Käufer und Bauherren, sowie unsere Bestandskunden mit einer laufenden Baufinanzierung,wollen sich bestmöglich gegen das Risiko der steigenden Zinsen absichern. Ein Bausparvertrag gibt auch weiterhin diese langfristige Sicherheit“, betont Peter Schulte, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mitten im Sauerland. Im vergangenen Jahr stieg die vermittelte Bausparsumme auf 124,7 Millionen Euro an.

