SPD Elpe findet: Erneuerung des Aqua Olsberg keine Priorität

Die Gemeinde Olsberg steht vor großen Investitionen. Die SPD Elpe-Heinrichsdorf möchte deshalb die Vorhaben priorisieren.

Elpe/Heinrichsdorf. Um verschiedene Berichte aus der Kommunalpolitik,Wahlen zum Vorstand und einen Ausblick auf zukünftige Aufgaben ging es in der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins. Elpe/Heinrichsdorf.

Der 1. Vorsitzende Hubert Balkenhol hob in in seinem Bericht besonders das gute Ergebnis des hiesigen MdB Dirk Wiese bei der letzten Bundestagswahl hervor und wies empfehlend auf die Informationsveranstaltungen vor Ort hin, zu denen dieser von Zeit zu Zeit immer wieder einladen. Der Fraktionsvorsitzende im Olsberger Stadtrat Rudolf Przygoda berichtete u.a. von den großen Investitionsausgaben, die in den nächsten Jahren auf die Stadt zu kommen werden. Insbesondere die Erneuerung der Grundschule in Bigge und der durch den Brand notwendig gewordene Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Olsberg seien mit hohen Investitionen verbunden. Diese Investitionen haben für die SPD-Fraktion erste Priorität und da müsse die jetzt vorgestellte aufwändige Erneuerung das Aqua Olsberg hinten anstehen.

Kampf um die besten Köpfe

Der stellvertretende Bürgermeister Peter Rosenfeld kam insbesondere auf die personelle Entwicklung der Stadt Olsberg zu sprechen und betonte, dass der zukünftige Mangel an Personal eine große Herausforderung an die Arbeitgeber sei. Im „Kampf um Köpfe“ müsse aus dem TVÖD mehr herausgeholt werden. Junge Mitarbeiter/innen sind heute wesentlich flexibler, und eine Lohngruppe mehr in der nächsten Stadt oder einer anderen Behörde ist ein Grund, den Arbeitgeber schnell zu wechseln. Um weiterhin leistungsfähig zu bleiben,wird z.B. den Erzieherinnen in Olsberg nach der Probezeit ein unbefristeter Arbeitsvertrag angeboten. Für ein ausgeschiedenes Mitglied wurde Sascha Kreutzmann neu in den Vorstand des SPD-Ortsvereins gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

