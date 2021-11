Ratssitzung SPD fordert in Brilon Tempo 30 in der gesamten Innenstadt

Brilon. Die Briloner SPD-Fraktion spricht sich für eine Einführung einer Tempo 30-Zone im gesamten Briloner Kernstadtgebiet aus. Der Rat muss entscheiden

Die SPD-Fraktion stößt eine Einführung von Tempo 30-Zonen im Stadtgebiet Brilon an. In einem Antrag zur Ratssitzung am 25. November (17.30 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus) fordern die Sozialdemokraten Tempo 30 in dergesamten Kernstadt von Brilon.

Unfallzahlen sinken

Fraktionschef Hubertus Weber und Fraktionsgeschäftsführer Heinz-Gerd Gehling argumentieren in dem Antrag, dass bereits vielerorts zur Beruhigung der Innenstädte Tempo 30-Zonen installiert würden, „um die Innenstädte zu beruhigen, die Bürger und Bürgerinnen zu schützen und eine höchstmögliche Sicherheit in unseren Kernzentren zu gewährleisten.“ Selbst Großstädte würden mittlerweile nicht mehr davor zurück scheuen, solche beruhigenden Zonen einzurichten. „Mit Erfolg, denn wie man lesen und hören kann, sinken die Unfallzahlen in den eingerichteten Bereichen deutlich.“ Gerade hinsichtlich einer, sich durch vermehrten Radfahrverkehr veränderten verkehrlichen Situation, sei es auch in Brilon sinnvoll darüber zu entscheiden, ob Tempo-30-Zonen zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einzurichten sind.

Beitrag zur Klimaneutralität

„Aber auch eine Verringerung der Lärmbelästigung für Fußgänger und Anwohner die durch eine solche Maßnahme entstehen würde, wäre wünschens- und erstrebenswert. Ein weiterer Aspekt, der derzeit allerorten diskutiert wird ist ein Beitrag zur Klimaneutralität. Eine Reduzierung der Autoabgase, die durch die Senkung der Geschwindigkeit entsteht, soll als ein Beitrag unserer Stadt zum Klimapakt gesehen werden“, schreibt die SPD. Die Fraktion beantragt daher, im gesamten innerstädtischen Gebiet die Einführung von Tempo-30-Zonen. Diese Regelung sollen auch die Hauptstraßen betreffen.

