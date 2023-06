Special Olympics: Programm in Olsberg und Winterberg

Bigge/Olsberg/Winterberg/Hochsauerland. Winterberg, Olsberg und Meschede sind Gastgeber für Teilnehmer der Special Olympics. In den Städten gibt es Programm, um die Sportler zu sehen.

Rasant nähern sich die Special Olympics World Games und damit die Ankunft der Gäste aus Andorra am Montag, 12. Juni. Der Countdown läuft seit Wochen auch im Josefsheim: Erst haben Mitarbeitende und Bewohner ein schönes Banner gestaltet und der Stadt Olsberg übergeben, dann eine Fackel von Winterberg über Olsberg bis Meschede mit auf den Weg gebracht. Jetzt sind es noch wenige Tage und die Athleten kommen nach Olsberg, in ihre Host Town, bevor es weiter nach Berlin geht. Highlight im Josefsheim: die Disco am Dienstag, 13. Juni um 19 Uhr, im Josef-Prior-Saal. „Hier soll Begegnung, Spaß und Feiern im Vordergrund stehen. Wir laden alle Menschen mit Behinderungen wie auch Mitarbeitende, die bei der Gestaltung des Abends helfen möchten, ein“, sagt Jürgen Mies, Mobilitätscoach und Trainer im Josefsheim. Ein DJ legt auf. Die Stadt Olsberg ist – wie Winterberg und Meschede – Host-Town bei den Special Olympics WorldGames.

Das Programm:

Host Town-Olsberg

Die Stadt Olsberg erwartet 19 Sportler aus Andorra. Die sechs Sportarten Badminton, Boccia, Judo, Leichtathletik, Rhythmische Sportgymnastik und Schwimmen werden von ihnen ausgeführt. Partner der ersten Stunde für die Stadt Olsberg ist das Josefsheim Bigge, das sich sowohl bei sportlichen Aktivitäten, als auch beim Freizeitprogramm aktiv einbringt. Außerdem erfährt das Organisationsteam tatkräftige Unterstützung von der Lebenshilfe. Ein gemeinsamer Ausflug zur Sommerrodelbahn Sternrodt, das Einüben einer Tanzchoreographie mit der Tanzwerkstatt Olsberg und eine Führung mit Anwendungen im Kneipp ErlebnisPark stehen für die Athletinnen und Athleten auf dem Programm.

Host Town-Winterberg

126 Gäste aus Hongkong werden in der Stadt Winterberg zu Besuch sein. Die Sportlerinnen und Sportler verteilen sich auf dreizehn verschiedene sportliche Disziplinen, wie beispielsweise Basketball, Bowling oder Golf. Für das Winterberger Organisationsteam ist vor allem logistisches Geschick gefragt, die Athleten zu vielen unterschiedlichen Trainingsstätten und zu gemeinsamen Aktionspunkten zu bringen. Für die Athleten aus der Millionenmetropole Hongkong steht auf Wunsch der Delegation bei dem Freizeitprogramm die Natur im Vordergrund: Neben einer Stadt- und Sportstättenführung ist ein Ausflug in die Natur der Heidelandschaft Winterberg geplant.

Host Town-Meschede

Elf Gäste aus dem afrikanischen Burundi werden während der Special Olympics World Games in Meschede zu Gast sein. Sie werden in verschiedenen leichtathletischen Disziplinen bei den Weltspielen ihr Bestes geben. Die Mescheder Torfabrik und die Judoka des Behinderten Sport Vereins unterstützen neben vielen anderen Institutionen das Host Town-Organisationsteam sehr engagiert. Neben einem gemeinsamen Spaziergang am Hennesee und einem Bummel durch die Innenstadt, ist eine Offroad-Busfahrt zu einigen Sehenswürdigkeiten geplant – ein öffentliches Programm mit zahlreichen Begegnungsmöglichkeiten.

