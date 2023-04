Spende für Erdbebenopfer statt Geschenke zum Geburtstag

Keine Geschenke zum Geburtstag, lieber Geld für Erdbebenopfer spenden. Das dachten sich die Eheleute Niggemeier aus Radlinghausen.

Radlinghausen. Die Eheleute Edith und Theo Niggemeier aus Radlinghausen hatten etwas zu feiern: Um den Monatswechsel Februar/März jeden Jahres feiern sie ihr Wiegenfest und in diesem Jahr holte der Mann des Hauses seinen wegen der Corona-Pandemie verschobenen runden Geburtstag mit einer großen Feier nach.

1000 Euro überreicht

Rund 50 Gäste waren nach Radlinghausen gekommen und ließen die Geburtstagskinder hochleben. Sie ließen es sich hierbei auch nicht nehmen, die Eheleute reich zu beschenken. Diese hatten vorab dazu aufgerufen, statt Sachgeschenken nur Geld herbeizubringen, mit dem sie etwas besonders Uneigennütziges geplant hatten: Der zusammenkommende Betrag sollte an den Fonds der Stadt Brilon für die Opfer in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien gespendet werden.

Nachdem sie die „Geschenke“ auf eine runde Summe aufstockten, haben die Eheleute Niggemeier nunmehr am Geschichtsbrunnen, direkt am Radlinghauser Wappen, den stolzen Betrag von 1000 Euro an Bürgermeister Dr. Bartsch übergeben. „Wir haben gern auf Geschenke verzichtet, um die Menschen in den Erdbebengebieten zu unterstützen. Mit der offiziellen Übergabe hoffen wir auf Nachahmer und freuen uns, etwas Gutes tun zu können.“, so die Eheleute bei der Übergabe, die von Ortsvorsteher Sven Dietrich begleitet wurden.

Spenden-Konto Insgesamt wurden in Brilon bisher 36.523,67 Euro für Erdbebenopfer gespendet. Spenden: Sparkasse Hochsauerland; IBAN DE04 4165 1770 0000 0023 37; Verwendungszweck: „Erdbebenhilfe Brilon“. Für Beträge von mehr als 300 Euro wird eine Spendenquittung ausgestellt, bis 300 Euro reicht zum Nachweis beim Finanzamt der Kontoauszug oder der Überweisungsbeleg.

Mit einer Einladung auf einen Kaffee, persönlich serviert, sprach Bürgermeister Dr. Bartsch ihnen seinen herzlichen Dank aus. „Ein tolles Ergebnis. Die Spenden gehen dorthin, wo sie gebraucht werden. Natürlich fordern wir auch Verwendungsnachweise an.“, stellte er die gezielte und direkte Verwendung sicher.

Tausende Tote, Verletzte und Verschüttete – die Bilder des Leids und der Trauer, die aus den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien übermittelt werden, lösten auch hier Entsetzen, Trauer und Mitgefühl aus.

