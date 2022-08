In der Caritas Tagespflege St. Petrus und Andreas hat es gebrannt. Die Gartenstraße in Brilon musste gesperrt werden.

Feuer Sperrung in Brilon: Brandeinsatz in Caritas Tagespflege

Brilon. Die Gartenstraße in Brilon wird derzeit wegen Feuerwehreinsatzes gesperrt. In der Caritas Tagespflege St. Petrus und Andreas hatte es gebrannt.

Die Gartenstraße in Brilon wird derzeit gesperrt. Die Polizei bittet auf Twitter darum, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Grund für die Sperrung ist ein Einsatz der Feuerwehr in der Caritas Tagespflege St. Petrus und Andreas. Laut einer ersten Mittelung der Leitstelle hatte es einen Zimmerbrand gegeben. Menschen waren nicht in Gefahr und niemand wurde verletzt.

Wie Marcus Bange von der Briloner Feuerwehr erklärte, hatte ein Trockner im ersten Obergeschoss Feuer gefangen. In der Tagespflege reagierte man geistesgegenwärtig und räumte das Gebäude. 37 Personen wohnen in der Caritas-Einrichtung. Unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle kriegen. Zwei Wohnungen sind durch das Feuer so stark beeinträchtigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Eine von ihnen ist teilweise ausgebrannt und in der anderen kam es zu einer so starken Rauchentwicklung, dass die Räume erst am Montag wieder bewohnbar sein werden. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte vor Ort. Nach circa anderthalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

