Vandalismus Spielhaus-Pfosten auf Kinderspielplatz in Brilon abgesägt

Brilon. Wie gestört kann man sein? Auf einem Spielplatz in Brilon wurden die Pfosten eines Spielhauses abgesägt. Die Stadt hat eine Belohnung ausgesetzt.

Auf dem Spielplatz in der Lerchenstraße in Brilon wurden zum wiederholten Male an einem Spielhaus mutwillig Standpfosten durch Unbekannte zerstört. Der Tatzeitraum erstreckt sich vermutlich auf das Osterwochenende vom 6. bis 10 April.

Auf dem Spielplatz in der Lerchenstraße in Brilon wurden zum wiederholten Male an einem Spielhaus mutwillig Standpfosten durch Unbekannte zerstört. Foto: Stadt brilon / WP

„Die Beschädigung macht eine umfangreiche Instandsetzung des Hauses notwendig. Ob und wann das Haus wieder aufgestellt werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt“, sagte die Stadt.

Die Sachbeschädigung wurde durch die Stadt Brilon zur Anzeige gebracht. Für Hinweise, die zur Ermittlung der unbekannten Täter führt, lobt die Stadt Brilon eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus.

Hinweise, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden, können an die Abteilung Bauverwaltung der Stadt Brilon gerichtet werden (Telefon 02961 / 794 153) oder an die Polizei Brilon (Telefon 02961 / 90 200).

