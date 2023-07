Spitzenleistungen bei der Volksbank Sauerland: Azubis geehrt

Hochsauerlandkreis. Die Volksbank hat fünf Azubis für ihre Leistungen in der Abschlussprüfung geehrt. Einer von ihnen erzielte sogar das beste Ergebnis im Land.

Die Volksbank Sauerland hat in den Sommerferien gleich mehrfachen Grund zum Feiern. Zum einen wurden die fünf ehemaligen Azubis Margarita Ryzov, Konstantin Brunstein, Ben Butterwegge, Matthias Heinze und Lukas Bischoping als Jahrgangsbeste mit über 92 Punkten in der Abschlussprüfung in der GenoAkademie des Genossenschaftsverbandes in Rösrath-Forsbach ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Lukas Bischoping, der mit 98 Punkten als Landesbester ausgezeichnet wurde.

Fröhliches „Netzwerken“ bei kühlen Getränken

Weiterhin gab es auch viel Lob und eine besondere Auszeichnung für die Volksbank Sauerland – und zwar für vorbildliche Betreuung und Begleitung ihrer anvertrauten Auszubildenden im Prüfungsjahrgang 2022/2023.

Während einer kleinen Feierstunde überreichten Dr. Florian Nolte, Abteilungsleiter Ausbildung und Studium, und Mario Lohmann, Regionalleiter Süd/West Ausbildung und Studium, die Urkunden und dankten den ehemaligen Ausbildungsleiterinnen Luisa Iarossi, Elke Schnier und der Ausbildungsleiterin der Volksbank, Katharina Karaoglani, für die stets gute Zusammenarbeit. Nach der feierlichen Ehrung der Jahrgangsbesten wurden alle Beteiligten seitens der Genoakdemie zu einem fröhlichen „Netzwerken“ mit kühlen Getränken eingeladen.

Individuellen Fähigkeiten und Interessen

Die Volksbank Sauerland ist stolz auf ihre Nachwuchskräfte. Im Rahmen der Personalentwicklung werden die Nachwuchskräfte durch berufsbegleitende Studiengänge und Weiterbildungen gefördert, um ihre individuellen Fähigkeiten und Interessen weiterhin zu bestärken.

Die Finanzwelt verändert sich rasant: Technologien und Geschäftsmodelle befinden sich im Wandel. Dies bringt viele Möglichkeiten, sich einzubringen und den Wandel aktiv mitzugestalten. Bei den Volksbanken Raiffeisenbanken ist Raum für Ideen. Dass alle wichtigen Entscheidungen in der Volksbank Sauerland vor Ort getroffen werden, sei „für engagierte Mitarbeitende ideal“, betont Personalvorstand Michael Reitz. „Wir sind nicht nur Finanzierer des Mittelstands, sondern auch selbst ein eigenständiges mittelständisches Unternehmen – eingebunden in das große dezentrale Netzwerk der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Hervorragend ausgebildete Mitarbeitende sind die Voraussetzung für kompetente Beratung und hochwertige Dienstleistungen. Die Ausbildungs- und Karrierewege sind bei der Volksbank Sauerland vielfältig.“

