Viele Besucher waren zu Gast beim Sport- und Familientag der „Big Six & friends“ auf der neuen Sportanlage an der Jakobuslinde.

Big Six & friends Sport und Familientag an der Jakobuslinde ein Riesenerfolg

Brilon. Der Sport- und Familientag der „Big Six & friends“ zählt mittlerweile fest zu den Events im Briloner Kalender. Ein Rückblick in Wort und Bildern.

Der große Sport- und Familientag der „Big Six & friends“ auf der neuen Sportanlage an der Jakobuslinde hat längst seinen festen Platz im Terminkalender der Briloner gefunden. So lockte diese Veranstaltung mit ihrem hohen Unterhaltungswert auch am vergangen Samstag wieder jede Menge große und kleine Gäste an, um hier bei herrlichem Frühsommerwetter einige wunderschöne Stunden zu verbringen.

Ohnehin ist dieser Familientag bei den Kindern mehr als beliebt. Wartet auf sie doch im Eingangsbereich der Sportplätze gegenüber der Sporthalle eine Art Boxengasse mit Hüpfburgen. Hier konnten die vielen Nachwuchs-Sportler nach Herzenslust toben und so manche Eltern hatten ihre liebe Not, ihre Kleinen entweder nach Hause oder in den Sportpark zu lotsen.

Oventrop-Armaturen holen den großen Pokal

Hier fand das große Fußballturnier um den Wanderpokal der „Big Six & Friends“ statt. Insgesamt 16 Mannschaften von Briloner Firmen, Handwerksbetrieben, Banken und Institutionen schenkten sich wie in den Vorjahren bereits in den vier Vorrundengruppen nichts. Doch nach Viertel- und Halbfinale holte sich – fast wie der FC Bayern - Oventrop-Armaturen durch einen Endspielsieg über das Autohaus Witteler wieder den Wanderpokal. Die Firma Rembee belegt in dem nach ihr benannten Park, Platz drei.

Doch es wurde nicht nur Fußball gespielt, denn der „Briloner Fünfkampf“ lud unter dem Motto: „Dabei sein ist alles“ zum Mitmachen ein. Jeder, der Lust hatte, und das waren immerhin 220 Teilnehmer aller Altersklassen konnten sich im Laufen, Springen, Werfen, Tennis und American Football versuchen. Unter sachkundiger Anleitung der Kooperationspartner des TV Brilon, des Tennisclubs und der „Lumberjacks“ sowie das Stadtsportverbands wurden fleißig Teilnahme Stempel gesammelt. Hatte man genug zusammen, nahm man an der Tombola teil und mit etwas Glück durfte man auch noch einen schönen Preis mit Hause nehmen.

Im Beisein der Vertreter aus Rat und Verwaltung, der Schulen, des Stadtsportverbandes, des SV Brilon und zahlreicher Besucher erklärte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch vor dem Viertelfinale des Fußball-Turniers den „Rembe-Park“ nach der kompletten Fertigstellung für eröffnet. Sein besonderer Dank galt allen, die es möglich machten, dass hier an der uralten Jakobus-Linde eine wunderschöne Sportanlage entstanden sei, nicht zuletzt dank der Fördermittel der öffentlichen Hand sowie etlicher großzügiger Sponsoren.

