St.-Marien-Hospital Marsberg holt Top-Ärzte ins Sauerland

Marsberg. Volodymyr Malunov und Aleksandar Pop-Dimitrov heißen die neuen Ärzte am Krankenhaus Marsberg. Sie heben die Bauchchirurgie auf ein neues Level.

Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des St.-Marien-Hospitals in Marsberg hat zwei neue Oberärzte. Chefarzt Wolfgang Zwerenz freut sich, dass er Volodymyr Malunov, Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie, und Aleksandar Pop-Dimitrov, Facharzt für Viszeralchirurgie, für seine Abteilung gewinnen konnte. „Wir sind nun im Bereich Bauchchirurgie breit aufgestellt. Unser Spektrum beinhaltet neben der Notfallversorgung bei akuten Erkrankungen im Bauchraum, wie Entzündungen, Durchbrüchen oder Blutungen, unter anderem die Behandlung von Tumorerkrankungen im Bauchraum, Gallen-OPs, chirurgische Proktologie, Hernien-Chirurgie und Refluxoperationen bei Sodbrennen“, so Zwerenz. Mit der Erweiterung des Teams ist demnächst zudem der Aufbau einer Schilddrüsenambulanz geplant.

Lesen Sie auch:Hausarztmangel in Brilon: Wie „EVA´s“ für Entlastung sorgen

Aleksandar Pop-Dimitrov kommt aus Mazedonien

Aleksandar Pop-Dimitrov kommt aus Mazedonien und hat in Bulgarien studiert. In Mazedonien arbeitete er als Oberarzt am Klinischen Zentrum in Shtip, im Osten des Landes. Seit 2019 ist Pop-Dimitrov in Deutschland. Zuletzt war er in Duisburg beschäftigt, wo er in einem Klinikum der Maximalversorgung in der minimalinvasiven Chirurgie weiter ausgebildet wurde. Zudem lernte Pop-Dimitrov dort die robotische Chirurgie am da Vinci-Operationssystem kennen. „Ostwestfalen und das Sauerland kenne ich von meiner Hospitation im Brüderkrankenhaus vor etwa vier Jahren. In Marsberg bin ich sehr herzlich empfangen worden. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist von hoher Fachkompetenz und Professionalität geprägt. Mir gefällt, dass wir im Team freundlich, herzlich und auf Augenhöhe miteinander umgehen“, so Pop-Dimitrov. Das sei in Krankenhäusern nicht selbstverständlich und mache das Arbeiten am St.-Marien-Hospital besonders schön.

Lesen Sie auch:Westfalenpost Winterberg/Brilon jetzt auf Instagram folgen!

Mit seiner Familie ist er seit wenigen Monaten in Essentho zuhause. Seine Frau, eine Wirtschaftswissenschaftlerin, kümmert sich derzeit um den einjährigen Sohn Nikola. An den Wochenenden erkundet die Familie mit dem Auto und dem Fahrrad die neue Heimat.

Volodymyr Malunov stammt aus der Ukraine

Mit Volodymyr Malunov kommt ein erfahrener Schilddrüsenoperateur ins Team. Der ukrainische Arzt hat seit 18 Jahren Erfahrung in der Chirurgie und behandelte in einer großen Klinik seines Heimatlandes viele Patienten, die infolge des Reaktorunglücks in Tschernobyl an der Schilddrüse erkrankten und operiert werden mussten. In Marsberg führt er neben Schilddrüsenoperationen außerdem laparoskopische und offene Eingriffe im Bauchraum durch, zudem proktologische Eingriffe. Volodymyr Malunov lebt mit seiner Familie, zu der drei Mädchen im Alter von zwei, sechs und neun Jahren gehören, seit vier Jahren in Deutschland, zunächst in Bayern. Dort arbeitete er im Klinikum Aschaffenburg.

Die Familie ist vor kurzem nach Marsberg gezogen. „Wir leben uns dort gerade intensiv ein, unsere beiden großen Mädchen gehen in die Grundschule. Die Kleine darf noch ein wenig zuhause spielen, bis sie dann im kommenden Jahr in den Kindergarten kommt“, berichtet Malunov.

Der russische Angriff auf sein Heimatland erschüttert den Arzt zutiefst, zumal viele seiner Angehörigen und Freunde in der Ukraine leben: „Es ist schrecklich. Ich habe große Sorgen um meine Angehörigen. Ich kann sie nicht beschützen, aber ich hoffe, dass der Krieg so schnell wie möglich zu Ende ist und die Ukrainer in Frieden leben können.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon