St. Peter und Paul in Medebach soll zur Konzertkirche werden

Die Orgel in der Pfarrkirche in Medebach.

Medebach. Die Breil-Orgel in Medebach ist schon etwas in die Jahre gekommen. Nun soll sie renoviert werden. Auf was sich die Besucher freuen können:

In die Jahre gekommen ist die Breil-Orgel in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Medebach. Sie stammt aus dem Jahr 1965 und ist als dreimanualiges Schleifladeninstrument mit mechanischer Tonerzeugung ausgestattet. Eine elektrische Registertraktur war schon in ihrer Bauzeit etwas Besonderes.

Aktueller technischer Zustand der Breil-Orgel

Der erste Blick des Besuchers der Pfarrkirche geht zu den imposanten und schweren Orgelpfeifen, die in großer Höhe über dem Aufenthaltsbereich der Besucher hängen. Die Kirchenbesucher konnten in den letzten Monaten den besorgniserregenden Zustand der verformten Orgelpfeifen bemerken, die bereits gesichert werden mussten. Bereits 2015 nahm der Orgelbeauftragte des Erzbistums Paderborn die gesamte Breil-Orgel unter die Lupe. Das Gutachten bescheinigt dem historischen Kircheninstrument einen technisch und klanglich sehr schlechten Zustand, denn der Gutachter konnte altersbedingte Verschleiß- und Verschmutzungsspuren nachweisen. „Die Orgel ist extrem verschmutzt, eine dauerhafte Stimmung ist nicht mehr zu gewährleisten“ und weiter „die in der Orgel eingebaute elektrische Registratur entspricht in keiner Weise mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte“, so das Urteil des Sachverständigen. Zudem sei die Überarbeitung des Klangbildes nötig, um negative zeitbedingte Schwachpunkte auszugleichen. Schon seit längerer Zeit nimmt der aufmerksame Zuhörer im Kirchenraum die Orgelmusik mit altersbedingten Klangveränderungen wahr und jeder Musiker hört die schwache Intonation der gespielten Töne.

Modernen Anforderungen der Musik genügen

Die Hallenkirche St. Peter und Paul, die im Jahr 1857 im neuromanischen Stil errichtet wurde, zeichnet sich durch einen sehr großen Kirchenraum aus. Dadurch wird sie oft auch umgangssprachlich als „Sauerländer Dom“ bezeichnet.

Kirchenbesucher von heute erwarten bei live gespielter Orgelmusik tiefberührende Klänge, die die akustischen Gegebenheiten des gesamten Raumes mit musikalischer Atmosphäre füllen. Die Breil-Orgel wurde ursprünglich mit 15-20 % Grundstimmen ausgelegt. Dieser Anteil ist für heutige Verhältnisse zu gering. So wird das Klangbild der Orgel, die auch als „Königin der Instrumente“ bezeichnet wird, den Anforderungen an das Klangbild anspruchsvoller Orgelliteratur nicht mehr gerecht.

Pfarrkirche als Kirchenmusikalisches Zentrum entwickeln

Für Pfarrer Dr. Achim Funder ist die gespielte Orgel ein starkes Element in der Kirche: „Die Kirchenorgel sollte die Kirchenbesucher in den Bann ziehen, trösten und inspirieren“, so der Pfarrer. Zusammen mit den kirchlichen Gremien möchten er möglichst bald den großen Klangraum der Hallenkirche für die Zukunft gestalten und dadurch die seelsorgerischen und kulturellen Möglichkeiten in der Kirche modernisieren. Die Planungen schließen ein, dass auch die Touristen künftig die Pfarrkirche als Anziehungspunkt erleben sollen. Um den Klangraum wahrzunehmen, sollen sie beim Besuch die Möglichkeit erhalten, mit modernen Bedienelementen wie dem Touchscreen selbstständig Lieder auszuwählen und diese im Echtbetrieb der Orgel anzuspielen. Mit dem ortsansässigen Dekanatskantor würde sich dieses kirchenmusikalische Zentrum zur Konzertkirche und auch zum hochwertigen Ausbildungsort für Kirchenmusiker weiterentwickeln.

Der Aufbau des kirchenmusikalischen Zentrums ist in drei Schritten geplant.

Die mit einen hohen Neuwert 1965 angeschaffte Breil-Orgel muss zunächst renoviert, von Staub und Schmutz, der sich in den letzten 33 Jahren angesammelt hat, befreit sowie neu intoniert werden.

Um die volle Klangqualität im Kirchenraum herzustellen, ist die Anschaffung einer weiteren, gebrauchten Chororgel in der Nähe des Chorraums geplant. Hiermit werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen wird mit einem Anteil von ca. 80 % der Grundstimmen das bisher unvollständige Klangbild der Breil-Orgel hochwertig ergänzt und damit die Forderung des Orgelsachverständigen erfüllt. Zum anderen kann der Dekanatskirchenmusiker die Liturgie aus nächster Nähe und nicht mehr aus 50 Metern Entfernung begleiten. Auch eine nahe Chor- oder Orchesterbegleitung durch den Organisten wird dann möglich. Im dritten Planungsschritte würden die beide Orgeln über ein zusätzliches Bedientableau verbunden. Damit ist ein gleichzeitiges Bespielen beider Orgeln an unterschiedlichen Standorten im großen Kirchenraum möglich. „Die Pfarrkirche in Medebach erreicht damit ein Alleinstellungsmerkmal, weil es in der Region und darüber hinaus keine vergleichbare Hallenkirche mit so einer hochwertigen musikalischen Ausstattung gibt“, so der Kirchenvorstand Medebach.

Für externe musikalische Künstler könnte sie dann ein Anziehungspunkt für große Orgelkonzerte sein. Die Gesamtkosten der musikalischen Ausstattung belaufen sich auf geschätzt 390.000 Euro.

Mit einem Anteil von 15.000 Euro bezuschusst das Erzbistum Paderborn die Renovierung der Breil-Orgel. Zusätzlich sind dafür schon zweckgebundene Spenden von 5.000 Euro eingegangen. 80.000 € bringt die Kirchengemeinde aus eigenen angesparten Mitteln ein. Für die weitere Finanzierung ist die Kirchengemeinde auf Spenden angewiesen. Privatpersonen, Vereine, Unternehmer und Geschäftsleute könnten dazu in vielfältiger Weise beitragen. Es werden auf Wunsch gerne Spendenquittungen ausgestellt und eine Liste der Spender wird vom Kirchenvorstand gepflegt und veröffentlicht, wenn dies gewünscht wird. Interessierte haben die Möglichkeit, mit einem Beitrag auch eine Patenschaft für das große Orgelsystem zu übernehmen.

