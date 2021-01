Staatsschutz ermittelt: 23-Jährige aus Brilon verschwunden

Brilon Eine 23-Jährige aus Brilon ist seit einer Woche verschwunden. Ihre Familie sucht sie verzweifelt im Netz. Der Staatsschutz ermittelt.

Brilon. In einem Vermisstenfall in Brilon ermittelt jetzt der Staatsschutz aus Dortmund. Eine 23-jährige Frau aus Brilon ist seit über einer Woche verschwunden. Die Familie sucht via Social Media nach ihr - das Posting geht viral.

Hunderte teilen den Aufruf

Hunderte teilen den Aufruf auf Facebook, im Whatsapp-Status oder via Instagram. Ein Bild, auf dem eine junge, türkischstämmige Frau in die Kamera lächelt. Beiger Blazer, rosefarbenes Kopftuch. Ihr Name wird genannt. Seit dem 5. Januar ist sie verschwunden. Angeblich zuletzt in Dortmund am Hauptbahnhof gesichtet, in ihrem VW. Der Appell der Familie: "Wenn ihr was wisst, gesehen oder gehört habt, bitte meldet euch bei mir." Und weiter: "Stellt euch vor ihr wärt in so einer Situation und es wäre eines eurer Familienmitglieder, wir würden uns über jeden Hinweis und jede Hilfe freuen."

Veysel Oktay ist der Bruder der Vermissten. Er ist verzweifelt. "Wir wissen nicht, wo sie sich aufhält, ob sie krank ist, ob sie noch lebt." Die 23-Jährige ist seit dem 5. Januar verschwunden. An diesem Tag ist sie gegen 12 Uhr von ihrer Arbeitsstelle aus aufgebrochen, ihr sei nicht sehr wohl, daher habe sie früher Feierabend gemacht. So schildert es Veysel Oktay. Danach sei sie noch bei einem Bruder gewesen, um dessen Baby zu sehen. Seitdem gibt es keine Spur mehr von ihr, nur eine Nachricht an die beste Freundin: "Ich bin auf dem Weg nach Hause." Seitdem sei ihr Handy ausgeschaltet.

Das letzte Mal in Dortmund gesehen

"Uns wurde eine Nachricht geschickt, dass sie in Dortmund gesehen wurde. Mehr wissen wir auch nicht", sagt Veysel Oktay. Dort habe die Familie Verwandte. Seine Schwester wohne noch Zuhause, sei nicht der Typ, der wegläuft. Die Familie wendet sich deswegen sofort an die Polizei. Diese könne erst nach 48 Stunden tätig werden, verweist den Bruder an den Staatsschutz mit Sitz in Dortmund. "Wir haben dort unsere Aussage gemacht", sagt Veysel Oktay. Mehrere Seiten lang sei die Aussage.

Wann ermittelt der Staatsschutz?

Eine Sprecherin der Polizei in Dortmund bestätigt auf Anfrage der WP, dass der Staatsschutz ermittelt. Angaben zu Hintergründen und Details will die Sprecherin zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Der Staatsschutz ermittelt immer dann, wenn es um "politisch motivierte, staatsbedrohende Aktivitäten" gehen könnte. So erklärt es die Polizeisprecherin.

Sie erklärt zudem, dass das Bild der Vermissten den Persönlichkeitsrechten unterliegt. "Sie hat das Recht auf ihr eigenes Bild." Daher wird es - auch, weil sich die Westfalenpost auf die betreffenden Regeln aus dem Pressekodex beruft und naturgemäß nicht die Zustimmung der Betreffenden Person einholen kann - nicht in diesem Artikel gezeigt. Der Facebook-Aufruf mit dem Bild ist hier zu finden.