Stadt Medebach richtet dringenden Appell an Katzenbesitzer

Medebach. In der Medebacher Bucht lebt eine Vielzahl an Wildkatzen. Deshalb hat die Stadt Medebach eine wichtige Bitte an alle Katzenhalter

Die Medebacher Bucht, ein europäisches Vogelschutzgebiet, offenbart nicht nur einen Reichtum an bedrohten Vogelarten wie dem Raubwürger und Neuntöter, sondern beherbergt auch eine beachtliche Population von Wildkatzen. In einem Wildkatzenprojekt des BUND spielt diese Region eine Schlüsselrolle. Doch die Europäische Wildkatze ist durch zunehmende Hybridisierung gefährdet. Dies resultiere aus Begegnungen mit frei laufenden oder verwilderten Hauskatzen, was die Risiken von Verpaarungen und die Entstehung von sogenannten Hybriden mit sich bringt, teilt die Stadt mit.

Die Deutsche Wildtier Stiftung, langjährige Verfechterin des Erhalts der Europäischen Wildkatze, appelliere daher eindringlich an Halter von Freigängerkatzen. Die Sterilisation dieser Tiere soll Verpaarungen mit der Europäischen Wildkatze verhindern und damit zum Schutz des Wildkatzenbestandes in der Medebacher Bucht beitragen.

Eine Wildkatze erkundet in einem Wald ihr Auswilderungs-Gehege. Die scheuen Säugetiere sind selten und geschützt. Foto: Fredrik von Erichsen / dpa

Kastrations- und Kennzeichnungspflicht

Private Katzenhalter in der Stadt Medebach haben die Möglichkeit, durch die Sterilisation ihrer frei laufenden Hauskatzen einen bedeutsamen Beitrag zum Schutz und Erhalt der heimischen Wildkatzen zu leisten. Die Hansestadt Medebach erinnert in diesem Zusammenhang an die bestehende Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Freigängerkatzen im Stadtgebiet. Die Stadt schließt sich dem Appell der Deutschen Wildtier-Stiftung uneingeschränkt an und fordert alle Katzenhalterinnen und -halter im Stadtgebiet dazu auf, ihrer Verantwortung nachzukommen.

„Die Stadt Medebach bedankt sich zugleich bei allen, die im Bereich des Natur- und Artenschutzes durch die Einhaltung der Kastrations- und Kennzeichnungspflicht eine wichtige Rolle spielen. Gemeinsam tragen sie dazu bei, die Europäische Wildkatze in der Medebacher Bucht zu schützen und zu bewahren“, heißt es in der Pressemitteilung.

