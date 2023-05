Stadt Olsberg lobt bald einen Heimat-Preis für Bürger aus

Mit Auszeichnung sollen ehrenamtliche Projekte und Initiativen vor Ort sowie lokales Engagement gewürdigt werden und zum Nachahmen animieren.

Olsberg. In der Stadt Olsberg wird demnächst wohl jährlich ein „Heimat-Preis“ verliehen. Mit dieser Auszeichnung sollen ehrenamtliche Projekte und Initiativen vor Ort sowie lokales Engagement gewürdigt werden und zum Nachahmen animieren. Dass es nun in Olsberg demnächst einen Heimat-Preis geben wird, geht auf eine Initiative der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zurück. Sie hatte hatte den Antrag eingebracht.

Diesen einstimmigen Beschluss fasste der Rat der Stadt Olsberg in seiner letzten Sitzung am Donnerstagabend, die mit ihren knapp 30 Minuten für den öffentlichen Teil vermutlich als eine der kürzesten Ratssitzungen in die Olsberger Ratsgeschichte eingehen wird. Mit dem „Heimat-Preis“, der aufgrund der Richtlinien des Programms – „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitales“ ausgelobt wird, sollen in den Kreisen, Städten und Gemeinden des Landes NRW das herausragende Engagement mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden, heißt es in dem Antrag von „Bündnis 90/Die Grünen“.

Preisgelder in Höhe bis 5000 Euro möglich

Ähnlich sieht es auch eine Vorlage der Verwaltung vor, in der neben der Wertschätzung für geleistete Arbeit, auch auf die Chance verwiesen wird, die Bevölkerung vor Ort für die eigene Heimat zu begeistern.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung fördert im Zusammenhang mit dem „Heimat-Preis“, der an Vereine, Initiativen oder auch Privatpersonen verliehen werden kann, die Preisgelder. Diese können im Rahmen einer Zuweisung von den Kommunen in einer Höhe von 5.000 Euro ausgelobt werden, heißt es in der Vorlage. Ob das Preisgeld als Einzelpreis oder auch in drei Kategorien unterteilt verliehen wird, bleibt den Kommunen vorbehalten.

Wie in der Ratssitzung ebenfalls bekannt wurde, stellt sich ein prämiertes Projekt anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene.

Für die Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen begründete Steffen Malessa noch einmal den Antrag seiner Fraktion und machte den hohen Stellenwert des Ehrenamts deutlich. Unterstützung fand er dabei auch von den beiden Fraktionsvorsitzen Sabine Menke (CDU) und Rudolf Przygoda (SPD).

Mit dem weiteren Prozedere, unter anderem die Ausarbeitung der Kriterien, soll sich zudem der Fachausschuss „Bildung, Sport und Freizeit in seiner nächsten Sitzung befassen.

Baustelle bessern ausschildern

In einem weiteren Punkt der Tagesordnung genehmigte der Rat die 26 Bürgerinnen und Bürger umfassende Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen für die Strafkammern des Landgerichts Arnsberg sowie auch die gemeinsamen Schöffengerichte des Landgerichtsbezirk Arnsberg.

Aus aktuellem Anlass sprach sich Rudolf Przygoda unter dem Punkt „Anfragen der Ratsmitglieder“ für eine Verbesserung der Ausschilderung der Großbaustelle „Hüttenstraße“ in Olsberg aus. Als einer der Anlieger stelle er immer wieder fest, dass vor allem „Auswärtige“ immer noch Probleme hätten, sich im zurecht zu finden.

