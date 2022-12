Stadt Winterberg fördert Balkonkraftwerke mit 30.000 Euro

Winterberg. Bis 2035 will die Stadt Winterberg klimaneutral werden. Ein Baustein ist die flächenmäßige Nutzung von Solarenergie. Wie man an Fördergeld kommt.

Es ist das erklärte Ziel der Stadt Winterberg, bis 2035 klimaneutral zu sein. Auf dem Weg dahin zählt der Ausbau der erneuerbaren Energien als wichtiger Wegbereiter.

Das belegte auch die jüngst in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Klimabündnisses im November veröffentlichte Treibhausgasbilanz der Stadt Winterberg. Eine flächenmäßige Nutzung von Solarenergie ist dabei eine wesentliche Stütze dezentraler und erneuerbarer Energieversorgung. Daher hat der Betriebsausschuss Forst und Umwelt der Stadt Winterberg in seiner Sitzung beschlossen, auch im Jahr 2023 wieder ein städtisches Förderprogramm für private Photovoltaikanlagen aufzulegen.

Pro-Kopf-Ausstoß soll gesenkt werden

„Mit dem städtischen Förderprogramm wollen wir den Anreiz schaffen, den Pro-Kopf-Ausstoß von C0 2 zu minimieren. Der große Zuspruch und das Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger an unserem städtischen Förderprogramm im Jahr 2022 hat gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger unsere Initiative schätzen und unterstützen. Im Jahr 2023 erweitern wir das Förderprogramm um sogenannte Balkonkraftwerke“, so Rabea Kappen, aktuell verantwortlich für alle Fragestellung rund um das Thema Klima bei der Stadt. Mit den Balkonkraftwerken an privaten Ein- und Mehrfamilienhäusern vergrößert die Stadt Winterberg den Kreis der Anspruchsberechtigten um Mieterinnen und Mieter von Wohnraum und schafft nun auch für diesen Personenkreis die Möglichkeit zur Eigenstromproduktion.

Pro Anlage bis zu 500 Euro

Das städtische Förderprogramm umfasst für das Jahr 2023 insgesamt 30.000 Euro. Fabrikneue Photovoltaikanlagen mit einer Leistung zwischen 6 und 15 kWh, die auf dem Dach oder an der Außenseite von privat genutzten Wohn- bzw. Nebengebäuden installiert werden sollen, werden mit einem Pauschalbetrag von 500 Euro gefördert. Die Anschlusskosten von Balkonkraftwerken werden mit einem pauschalen Zuschuss von 250 Euro bezuschusst. Anträge können ab dem 2. Januar gestellt werden, die entsprechenden Antragsunterlagen können ab diesem Tag unter www.rathaus-winterberg.de/pvfoerderungheruntergeladen werden.

Wichtig ist, dass mit dem Vorhaben erst begonnen werden darf, wenn der Bewilligungsbescheid der Stadt Winterberg vorliegt. „Sollten wir im Laufe des Jahres feststellen,dass der Bedarf an Förderung deutlich größer ist als die jetzt im Haushaltsplan zur Verfügung gestellte Summe, werden wir dem Rat eine Erhöhung des Betrags vorschlagen,“ erklärt Bürgermeister Michael Beckmann.

