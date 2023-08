Stadt Winterberg zieht Bilanz zu Pilot-Projekt „Sandkasten“

Die Innenstadt in Winterberg sollte im Sommer für Familien attraktiver werden. Nun zieht die Stadt Bilanz und sieht Verbesserungsmöglichkeiten.

Winterberg. Es durfte kräftig gebuddelt und gebaggert werden in den vergangenen Wochen am Marktplatz in Winterberg. Der Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern hatte eigens dafür als Pilotprojekt einen großen Sandkasten aufgebaut. Ziel war es unter anderem, die Innenstadt für Familien attraktiver zu gestalten und die Besucher-Frequenz sowie die Aufenthaltsqualität für Einheimische und Gäste gleichermaßen zu steigern.

Nun, nach dem Ende der Sommerferien in NRW, wurde der Sandkasten wieder abgebaut. Zeit für eine erste Bilanz.

Verschwinden von Hinweisschildern

„Es war insgesamt für uns ein sehr spannendes Projekt, da wir zum ersten Mal so eine Aktion umgesetzt haben. Unter dem Strich wurde das Angebot von Familien mit kleinen Kindern gut angenommen. Die Erfahrungen nach den Ferienwochen haben uns zudem einige Ansatzpunkte geliefert, um dieses Projekt in Zukunft zu optimieren“, sagt Stadtmarketing-Projektmanagerin Nicole Müller. Keinen Einfluss habe man beim Wetter, bei anhaltendem Regen werde ein Sandkasten weniger frequentiert. Darüber hinaus sei aufgefallen, dass der in unmittelbarer Nähe befindliche Brunnen ein großer Anziehungspunkt für die Mädchen und Jungen gewesen sei, um Sand genau dorthin in Richtung Wasser zu transportieren. Leider sei auch das Verschwinden von Hinweisschildern nicht hilfreich gewesen. Da gibt es ebenfalls noch Optimierungsbedarf. Unter dem Strich überwiegen aber eindeutig die positiven Erkenntnisse der Sandkasten-Premiere.

Am Sandkasten zusätzliche Sitzgelegenheiten

„Wir haben sehr viel Lob bekommen vor allem von den Eltern, die sich über das zusätzliche Angebot für ihre Kinder direkt in der Innenstadt gefreut und die Zeit zum Beispiel für ein gemütliches Kaffeetrinken auf dem Marktplatz genutzt haben. So ein Projekt ist beim ersten Mal immer ein Ausprobieren. Nun haben wir wichtige Erkenntnisse gesammelt, um im nächsten Jahr noch besser zu werden“, betont Nicole Müller. Es gibt auch schon konkrete Ansatzpunkte. So sollen 2024 direkt am Sandkasten zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Angedacht sind Liegestühle mit dem Logo der Einkaufswelt Winterberg. Darüber hinaus wird der Sonnenschutz im kommenden Jahr verbessert, um die Gäste bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein zu schützen. In diesem Jahr war dies aufgrund des anhaltenden Regenwetters nicht erforderlich.

„Sowohl die positiven als auch die negativen Erfahrungen helfen uns, das Angebot im kommenden Jahr noch besser zu machen. Deshalb sind wir sehr zufrieden mit der Premiere. Die Ziele, die Innenstadt zu beleben und die Frequenz zu steigern, haben wir erreicht. Im nächsten Jahr wird es eine Neuauflage geben“, so Nicole Müller abschließend.

