Stadtarchiv Brilon bietet neue umfangreiche Digital-Services

Brilon. Das Briloner Stadtarchiv konnte kürzlich seine digitalen Services ausbauen und ermöglicht nun unkompliziert historische Forschung. Das ist neu:

Im Rahmen des Soforthilfeprogramms „WissensWandel“ für die Digitalisierung von Archiven und Bibliotheken und des Zukunftsprogramms NEUSTART KULTUR konnte das StadtarchivBrilonseine digitalen Angebote ausbauen.

Online-Zugang zu den Archivbeständen

Seit Herbst 2021 präsentiert sich das Stadtarchiv Brilon mit einer eigenen Webseite, die das vielfältige Angebot für unterschiedliche Zielgruppen, wie Heimat- und Familienforscher, Wissenschaftler, Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler vorstellt. „Ein Meilenstein für unser Briloner Stadtarchiv – nicht nur ausführliche Informationen über die Aufgaben von Archiven sondern auch das Stöbern in den Beständen ist mit unserem neuen Angebot nun möglich“, erklärt Ute Hachmann, Leiterin des Stadtarchivs.

Besonders spannend für die Familien- und Heimatforschung ist der neue Online-Zugang zu den Archivbeständen. Ca. 9.500 Schriftstücke aus dem Briloner Archiv sind derzeit hier erfasst und frei recherchierbar. Sucht man beispielsweise nach dem Stichwort Rösenbeck, ergeben sich allein hier schon 114 Treffer. Dieses Onlinearchiv wird kontinuierlich ergänzt.

Mithilfe eines Recherchetools können Nutzerinnen und Nutzer die öffentlichen Bestände des Briloner Archivs bequem zuhause vom Sofa aus durchsuchen und eigene Merklisten anlegen. Ein besonderer Service - die Archivalien können direkt zur Einsicht in den Lesesaal des Archivs bestellt werden. Mit wenigen Klicks ist so der Besuchs- und Recherchetermin im Archiv bestens vorbereitet.

Vielfalt an unterschiedlichen Beständen

Auch die gesamte Archivbibliothek mit über 4.000 Bänden zu den verschiedensten Themen wie Briloner Heimatgeschichte, Chroniken der Dörfer und regionale Fragen zum Sauerland und Westfalen ist nun online recherchierbar.

Egal, ob Akte oder Foto – hinter jeder Archivalie steckt eine spannende Geschichte. Diese präsentiert das Stadtarchiv auf der neuen Webseite in der Kategorie „Archivalie des Monats“. Hier bekommt man zum Beispiel Einblicke in die Lebensgeschichten von Brilonerinnen und Brilonern, in die Hintergründe zu Bauwerken der Region und zu spannenden historischen Ereignissen der Region.

Neben diesen Online-Recherchemöglichkeiten informiert die Webseite über die Vielfalt der unterschiedlichen Bestände, wie zum Beispiel das umfangreiche Zeitschriftenarchiv, das Standesamtsregister, Kopien von Kirchenbüchern, Pläne und Karten.

Das Team des Stadtarchivs zeigt sich begeistert: „Mit der Webseite können sich alle Interessierten schon vorab ein Bild machen, was sie im Briloner Stadtarchiv erwartet“, erklärt Mitarbeiterin Christina Wegener. „Wir können endlich zeigen, dass wir ein offener Ort für alle sind, der unkompliziert historische Forschung ermöglicht.“

Mit den neuen digitalen Services der Webseite und der Online-Recherche können sich nun Familien- und Heimatforscher, Behörden, Lehr- und Erziehungskräfte und Schülerinnen und Schüler einfach und unverbindlich über das Archiv informieren und Kontakt aufnehmen.

